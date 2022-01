“Lucho por quienes no tienen voz”: Julieta, activista por los animales en Mazatlán

Sinaloa.- Desde niña, Julieta Alcocer Sánchez soñó con tener un albergue para rescatar a los perros y gatos de la calle. Ahora, como presidenta de la asociación Amigos de los Animales dedica parte de su vida a luchar por los derechos de quienes no tienen voz en Mazatlán.

Una vocación

En julio del 2015 se convirtió en la dirigente de Amigos de los Animales; su meta es tener un espacio más grande.

“A mí me gustaría tener un espacio más grande, lo he solicitado pero no lo hemos podido lograr”, expresó. Y es que proteger a las mascotas abandonadas, no es ninguna tarea fácil.

La activista reveló que la mayoría de los animales que recoge son abandonados o maltratados. Enfermos, con garrapatas y hasta con tumores, así es como llegan los perros y gatos al albergue.

“A la gente le es muy fácil deshacerse de sus animales, recibí una llamada de un señor que me quiere traer una perrita que tiene dos años, que porque es juguetona, brinca mucho y que sus nietos le tienen miedo, lo más fácil es abandonarla después de haber tenido un hogar”, dijo Alcócer Sánchez.

Para la presidenta es de vital importancia que las personas eduquen a las mascotas, de esta manera se podrían evitar abandonos. Tener un perro en casa se ocupa de mucha responsabilidad, según Julieta, también se debe tener tiempo, paciencia y dinero para llevarlo constantemente a los chequeos y que se apliquen las vacunas y darle de comer.

Julieta es cirujana dentista, y aunque todavía tiene su consultorio, la mayor parte de su tiempo lo dedica a la organización.

Aseveró que hay leyes que no se cumplen, las autoridades no lo ven con importancia y los animales no son objetos, son seres vivos. Además de las autoridades, los ciudadanos tienen que respetar a todos los seres vivos. Destacó que hay familias que sí le dedican amor y tiempo a sus mascotas.

En resguardo

Alrededor de 29 perros y 80 gatos se tienen en resguardo en Amigos de los Animales; según Julieta, a las dos especies los maltratan por igual.

Hay animales que tienen hasta 12 años en el centro, también se llevan a cabo adopciones, aunque los procesos son largos, porque se necesita constatar que se irán a un buen hogar.

Piden apoyo

A través de la sociedad mazatleca y algunos extranjeros apoyan a la asociación, dan tiempo y ayudan con un bazar, donando diversos artículos.

Julieta invita a la sociedad a que apoyen al refugio, los busquen en redes sociales, sean voluntarios y cooperen con lo que puedan, un cloro, jabón o un kilo de croquetas. Se ubican en avenida Bicentenario, frente a la escuela secundaria Federal 3.