Escuinapa.- La nieve de garrafa es considerada en Escuinapa como una nieve artesanal que se ha convertido en una de las delicias gastronómicas que distinguen a la Perla Camaronera y que endulza el paladar de locales y foráneos, actividad que ha sido promovida por Guadalupe Zambrano Sandoval.

Lupita una de las pioneras de la nieve de garrafa en Escuinapa/ El Debate

En este día Internacional de La Mujer Doña Lupita es un claro ejemplo de vida, que con arduo trabajo al combinar la enfermería con el comercio, a lado de su pareja, pudieron sacar adelante a su familia que fue integrada por cuatro hijas.

La propietaria de nieves de garrafa el Tercer Arco relató para El Debate su historia de vida, en la que ha ofertado por casi tres décadas un manjar al paladar de locales y foráneos que arriban a Escuinapa.

"Este puesto era del pionero de las nieves de garrafa que le decían El Ponchero, este negocio era de él, era la única nieve de garrafa que se vendía en Escuinapa, yo se lo compré en 1980 cuando él falleció. Su esposa María Leal fue la que le enseñó a mi esposo a preparar la nieve para que nuestra familia siguiera con esta tradición, ya que era el único puesto que vendía la nieve de garrafa", relató Doña Lupita.

Continuó, "Yo soy enfermera de profesión, iba y venía a Mazatlán todos los días, así que al principio vendíamos la nieve solo los fines de semana y días de fiestas, no me dediqué de yendo a la venta de nieve, fue en ese tiempo que otras personas incursionaron en esta actividad, porque no lo trabajaba diario. Pero cuando me jubile y me dediqué de tiempo completo a la venta de nieve".

La nieve artesanal que es elaborada por Doña Lupita se ofrece en el mercado Miguel Hidalgo, en el área gastronómica, y para poder tener lista está delicia, la actividad inicia desde las 5:00 de la mañana, ya que requiere de dos horas para poder realizar este producto.

"A mí me traen la leche a mi casa, me levanto temprano para ponerme hacer la nieve desde temprano, y mi hija se encarga de enfriar y meterlo a la congeladora. Es 100 por ciento natural, no lleva conservadores ni la nieve, ni la miel", explicó.

Comentó que tiene un cajón especial en donde se enhiela y se le pone la sal al hielo para que endurece la mezcla que se pone en líquido al recipiente y con movimiento circulares se va cuajando, hasta darle el punto especial a su producto que oferta todos los días de la semana de 8:00 a 20:00 horas, actividad que le da el sustento a Doña Lupita y la familia de su hija.

Mencionó que es una gran satisfacción que su producto sea muy solicitado por los escuinapenses y por los turistas que arriban al municipio provenientes de otros estados como Tijuana, Mazatlán, Michoacán, Guadalajara, México y Estados Unidos entre otros lugares.

Dijo que con la llegada de la pandemia su producto bajo sus ventas, solo dos meses no vendió, acató las recomendaciones de quedarse en casa, pero con los cuidados y experiencia que tiene en enfermería le han servido para no contagiarse de Covid-19 y seguir ofertando su producto que es considerado parte de la gastronomía típica de este municipio sureño de Sinaloa.

La comerciante de 71 años con orgullo relata su actividad, la que sueña con heredar a una de sus hijas para que su nieve de garrafa siga perdurando por muchos años para delicia de los locales y visitantes.