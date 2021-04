Madres de familia en Mazatlán ruegan por el regreso de sus hijos a las aulas

Sinaloa.- Las madres de familia suplican por el regreso a las aulas en Mazatlán. Confían en que las autoridades puedan implementar estrictas medidas sanitarias para que los niños regresen a las clases presenciales.

Poco aprendizaje

Las jefas de familias aseguraron que el método de enseñanza no es el adecuado, pues no aprenden de la misma manera.

Incluso hay alumnos que han bajado de calificaciones. Los mismos alumnos le dicen a sus mamás que ya quieren volver a ver a sus maestros y compañeros de clase.

Hay casos de niños que tuvieron que adaptarse lentes, pues al pasar un considerable tiempo en la computadora, les ha lastimado la vista.

Con protocolos

Los padres de familia están dispuestos a colaborar y cumplir con los protocolos sanitarios que indiquen las autoridades. Además, comentaron que los niños son inteligentes y podrán acatar las indicaciones.

“Estoy de acuerdo con el regreso con medidas”: Delia Chávez, Madre de familia

Estoy de acuerdo en que los niños regresen a clases pero con todas las medidas sanitarias.

Es que para los niños es muy estresante estar encerrados.

Muchos niños ya están cansados de estar encerrados, nada más de estar en el teléfono o en la computadora, pero así es la escuela actualmente. Lo peor es que les dejan mucha tarea.

Sabemos que todavía hay pandemia pero ya necesitan regresar.

Hay muchos que no aprenden igual, lamentablemente las calificaciones no son iguales.

Se necesita la explicación directa del maestro porque muchos niños no pueden seguir el ritmo de la tecnología.

Esperemos que las autoridades busquen un estricto protocolo sanitario, así como lo buscaron en las playas, así también se debe de implementar en las escuelas.

Nosotros, como padres de familia, estamos dispuestos a colaborar con las medidas. No sé, podemos mandar a los niños con su cubrebocas, su gel antibacterial, que se laven las manos con frecuencia, ya los maestros también harán lo propio.

“Es muy estresante lidiar con tanta tarea”: María del Rosario Silva, Jefa de familia

Ya quiero que mis hijos regresen porque es mucho estrés por las tareas.

Yo trabajo todo el día, y la verdad estoy desesperada.

Es cansado estar al pendiente de las clases, mi trabajo y las tareas del hogar. Además, los niños ya quieren regresar a la escuela para aprender más porque no es los mismo que estar encerrados.

No es lo mismo porque en las escuelas, los maestros les explican a detalle todo, y por la computadora no.

Aparte, le sirve de distracción a los niños, ya extrañan a los maestros y a todos sus amigos.

Los niños siempre nos preguntan ‘¿cuándo vamos a volver a la escuela?’, o que la extrañan.

Este tipo de enseñanza no es el adecuado porque muchos niños no han aprendido a utilizar las tecnologías al 100 por ciento.

Algunos tienen que estar muy al pendientes para que no se les pase ningún detalle. Para que los niños aprendan bien deben de estar con el maestro. Me imagino que también para ellos es difícil tener que adaptarse a esto.

Nosotros confiamos en que el gobierno se ponga las pilas y ya dé luz verde para el regreso a clases.

“Los niños están bajando mucho en calificaciones”: Lizbeth González, Madre de familia

Yo opino que sí deben de regresar porque la verdad, los niños están bajando mucho de calificaciones.

No es la misma estar detrás de una tableta, de una computadora o de un celular. Con todas las medidas de higiene, pero ya que regresen a clases. No es lo mismo estar encerrados, porque mis hijos casi no han salido.

Aquí en la calle se ven muchos niños, entonces, si andan en la calle y en las playas, también se puede regresar a la escuela.

Creo que si les preguntamos a ellos, votarían por que sí se regrese a clases. Extrañan estar jugando a la hora del recreo con sus amigos, convivir con los maestros. Pienso que los niños son muy inteligentes y ellos mismos sabrán cómo cuidarse.

Además, nosotros, como padres de familia, nos vamos a encargar de que se cuiden, de que respeten todas las medidas.

Esto es un trabajo en equipo y si las autoridades, los maestros y nosotros hacemos lo que nos toca, pronto estaremos en las aulas. Además, los maestros serán vacunados, esa sería otra esperanza para nosotros, y esperemos que sí autoricen el regreso a la escuela.