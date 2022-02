Madres de familia sienten prolongada la cuesta de enero con alza de precios en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Las madres de familia sienten una prolongada cuesta de enero. Difícil y crítica, así es como describen la situación desde inicios de año, debido a los incrementos de la canasta básica en Mazatlán.

Algunas mujeres mencionaron que tienen que recorrer todos los negocios en busca de ofertas, pues el dinero que ganan es poco y tienen que hacerlo rendir.

Incluso, hay quienes tuvieron que “apretarse el cinturón” y comprar menos mercancía, con el fin de que puedan llegar a la quincena.

Los costos de la canasta básica van al alza. El kilo de carne de res tiene un costo de 210 pesos. El limón incrementó hasta los 75 pesos el kilo. Esto ha sorprendido a las amas de casa.

Otra de las quejas es el aumento en los pasajes, que se dieron desde los primeros días del 2022.

Exhortan a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y frenen los aumentos, sobre todo en productos de primera necesidad.

“Tuvimos que ahorrar para la cuesta de enero”, Reina Sánchez, ama de casa

La verdad es que todos quedamos gastados desde el mes de diciembre.

Pero creo que ya sabemos que las cosas se nos complican en enero con la cuesta y yo ya tenía un ahorro. Con ese ahorro he podido completar para mi despensa. Surto cada 15 días.

Foto: Debate

Pero lo malo es que ya se está agotando el recurso que teníamos y no vemos que esto mejore. Cada día está peor, todo está muy caro y por más que nosotros intentamos limitarnos y comprar lo más indispensable, nos gastamos mucho dinero.

En tres cositas ya se te fueron 400 o 500 pesos, ¿así cómo podemos salir de un apuro?

Gracias a Dios, hemos tenido trabajo, ahorita hay en el campo y por lo menos tenemos para comer, eso ya es ventaja. También eso es muy importante para nosotros, que no nos falte el trabajo, porque si no hay trabajo, entonces no comemos.

Esto es como una cadena, por eso qué bueno que no nos falte por lo menos trabajo, salud y la comida.

Claro que es importante el dinero, pero por eso las autoridades deben de hacer algo para frenar estos aumentos en los precios, por lo menos que ya no suba nada.

“A nosotros nos afectan los aumentos del pasaje”, Tomasa Ortiz, madre de familia

A mí no me ha ido tan bien que digamos. Entrando el año aumentó la carne, el limón, esos son productos que no deberían de subir porque son de primera necesidad.

Es injusto para todos los que somos de escasos recursos; los que tienen dinero como quiera le hacen.

Foto: Debate

Ahorita no estoy trabajando porque yo me dedico a trabajar limpiando casas en Mazatlán, pero no me sale, la verdad. Subió el pasaje, gasto más de 100 pesos al día. Ganaba 300, casi no me quedaba para mí.

A nosotros nos afecta todo, desde el aumento de la despensa hasta los pasajes, no tenemos carro para movernos, tenemos que andar en transporte público, pero también ya no nos sale.

Ahora estoy aquí sin poder trabajar. Para tener un pequeño ahorro tengo que recorrer cada puesto y donde veo más barato ahí es donde compro.

Nos lleva más tiempo pero apenas así podemos ahorrarnos por lo menos un peso o 2. Algo es algo. Esperemos que las cosas mejoren porque ya no aguantamos esta crisis, que este mes de febrero sea estable.

“Esta crisis nos afecta a todos”, Jaqueline Vizcarra, madre de familia

Me pongo en los zapatos de los comerciantes, las ventas han bajado mucho.

Está muy difícil la situación y desde que inició el año así está, subieron muchas cosas, y la mayoría de ellas son muy importantes porque son alimentos.

Foto: Debate

Tenemos que hacernos bolas y estirar el dinero, ¿cómo? No sabemos.

Incrementó mucho el limón, los de la frutería venden muy poco. Si antes comprábamos un kilo, ahora solo 4 (piezas), para el sabor de la comida.

No me imagino cómo estarán batallando los marisqueros, ellos sí tienen que comprar las mismas cantidades.

Derivado de todos esos aumentos es que las demás cosas se ponen caras, a veces no sale en los gastos.

A todos nos afectó la cuesta de enero, no solo a unos cuantos.

En diciembre todavía había ventas y todo estaban bien, había mucha actividad, y todavía la carne en ese entonces costaba como 190 pesos el kilo, ahora ya vale más de 200. Todo está muy caro. Aparte que dicen que va a subir la tortilla, también la Maseca se pondrá cara y eso representa más afectaciones para nosotros. Esperemos que todo mejore por el bien de todos.