Madrugan para acopiar agua potable en zona rural de Mazatlán

Sinaloa.- Habitantes de la zona rural de Mazatlán tienen que madrugar para acopiar agua potable y tener para el resto del día. Algunos familiares se turnan para levantarse a obtener el líquido, de lo contrario no tendrán agua en todo el día.

A llenar

En la comunidad de Los Limones, Cresencio Morales se levanta a las 04:00 horas a esperar el vital líquido. Desde que sale la primera gota, comienza a llenas sus tinacos y su pila.

“Nada más sale dos horas, pero con eso nos conformamos. Es muy difícil estar sin agua, tenemos que cuidarla para que nos siga llegando. Aquí llega todos los días a las 05:00 de la mañana y se va a las 07:00 de la mañana”, expresó Morales.

En la comunidad de Puerta de Canoas, el agua llega a las 06:00 horas. Las madres de familia junto con sus hijos comienzan a llenar todos los contenedores para tener durante el día. Otras aprovechan para lavar la ropa. Algunos se esperan hasta una semana para hacerlo.

Se conforman

Los comuneros se conforman con tener el servicio por lo menos dos horas. Prefieren eso a volver a surtirse mediante pipas. Había comunidades en las que las pipas llegaban solo una vez por semana. Las más grandes eran de dos a tres veces.

Aseguraron que no se repartía equitativamente. Incluso solo llegaba a las partes céntricas de cada comunidad y dejaban sin servicio a los hogares más retirados de cada localidad.

Las familias de la zona rural confían en que este 2021 sea un buen temporal de lluvias para mitigar la escasez del agua potable. Confían en volver a tener servicio las 24 horas del día.

Complicaciones

Los habitantes de la comunidad de El Habal señalaron que no les llega el servicio. Hay días en los que salen pocas gotas en las mangueras.

“Seguimos batallando con el agua. Hay días en que sale muy poca y no a todas las casas. Yo me dedico a limpiar casas, pero como no hay agua, ya no hay trabajo. Ojalá que vuelvan a mandar a la pipa porque no alcanzamos a obtener agua y hay casos peores”, expresó Guadalupe Arámburo.

Las amas de casa tienen que irse a lavar lo más indispensable de ropa en los demás hogares donde sí llegue el vital líquido. Aunque existen complicaciones, tratan de llenar todos los contenedores y pozos para almacenar agua.

Existen zonas en las que llega por una o dos horas. A las partes altas son pocas las probabilidades que les llegue el vital líquido. Solicitan pipas de agua para el abasto de toda la comunidad.

El Dato

Consumo

El servicio de agua potable que llega a las comunidades de Los Limones y El Habal tiene que ser exclusivamente para el consumo humano. Esto con el objetivo de que las familias no padezcan la sequía extrema.