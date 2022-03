Maestros de Conalep Escuinapa se manifiestan para exigir se respeten los acuerdos laborales

Escuinapa, Sinaloa.- Visiblemente preocupados, maestros de Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Escuinapa, Sinaloa, con pancartas en mano se manifestaron pacíficamente en exigencia de que se respeten sus derechos laborales, ya que desde el inicio de este 2022 su salario ha sufrido una reducción y algunos han perdido la seguridad social en plena época de pandemia.

La manifestación de los docentes inició en punto de las 8:30 horas de este lunes, a las afueras de las instalaciones del Centro Educativo, Antonio Toledo Corro.

"Sr gobernador que se respeten nuestros derechos y prestaciones","Sr gobernador pedimos su intervención", "Se Gobernador confiamos en usted", "Sr gobernador sus maestros de Conalep necesita de su atención", se leía textualmente en los mensajes escritos en las pancartas que portaban los trabajadores de la educación.

Leer más: Tras primer desfile del Carnaval de Mazatlán, recogen 21 toneladas de basura

Jesús Lozano Osuna, delegado de la plantilla docente de Conalep Escuinapa informó que la manifestación la están realizando cuando en el plantel se reincorporan a clases, y lo hacen para pedirle directamente al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya su apoyo, que les permita poner un alto a lo que consideran actos de arbitrariedad laboral.

"Estamos participando en una manifestación pacífica en todo el estado, porque la administración actual de Conalep no está reconociendo acuerdos que se han ganado en años anteriores y por tal motivo se ha visto afectada toda la plantilla docente, algunos maestros con la disminución de hasta un 30 por ciento en su salario, otros en un 70 por ciento y 15 maestros se han visto afectados en su seguridad social y eso es lamentablemente", indicó.

Añadió que se tiene a tres maestros que prácticamente los dejaron fuera, sin un salario por su labor. Ellos atienden horas de orientación educativa, son psicólogos y apoyan al plantel en el control de los jóvenes que presentan problemas con adicciones, depresión o problemas familiares.

Maestros de Conalep Escuinapa se manifiestan por derechos | Foto: María Ibarra/ Debate

"Este problema lo estamos presentando desde la última quina de enero; ya es la tercera quincena que se nos aplican estos descuentos, por tal motivo pedimos la intervención del gobernador, porque estos logros ya los tenemos desde hace muchos años atrás y están sentados en el contrato colectivo de trabajo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque es una falta a la ley departe de la administración actual de Conalep", puntualizó el representante de los maestros de Conalep Escuinapa.

Martha Leticia Acosta Pérez, subdelegada del plantel Escuinapa informó que durante la gira de trabajo en el sur de Sinaloa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, buscaron el acercamiento con el gobernador, para plantearle este problema que están viviendo.

"Nosotros estamos apelando a la ayuda del gobernador, porque necesitamos que se reconozcan los derechos ya obtenidos de años anteriores, no estamos pidiendo nada más, solo que se respete lo que ya se logró, lo que es legal y está dentro del contrato colectivo de trabajo, por que Dirección General no ha querido sentarse a dialogar. Realmente nosotros no estamos pidiendo nada nuevo, solo pedimos que se reconozca lo que ya se ganó en direcciones pasadas con el poder que el gobernador en turno les dió firmaron y autorizaron y que quincena, tras quincenas nos estaban dando", expresó.

Aunado a que se tienen 15 maestros que fueron sindicalizados el año pasado y que tampoco los están reconociendo, por lo que los tienen prácticamente sin sueldo y sin seguridad social.

Comentó que en el acercamiento que tuvieron con el mandatario estatal, se comprometió a darles solución a este problema durante el transcurso de este lunes 28 de febrero, por lo que tienen fe que esté problema pueda quedar resuelto en las próximas horas.

Leer más: A un día de que culmine el Carnaval de Mazatlán, la autoridad municipal reitera que la fiesta sigue sin incidentes graves

A nivel estado son 416 maestros que se han visto afectados con la nueva administración en Conalep, que han visto la reducción en su salario y hay quienes han quedado fuera de una seguridad social en estos tiempos tan difíciles de pandemia, en donde contar con atención médica es elemental.