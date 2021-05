Maestros de Icatsin piden salario en El Rosario, Sinaloa

El Rosario, Sinaloa.- maestros sindicalizados de Icatsin denuncian que desde el inicio de la pandemia se les dio completamente la espalda y tienen poco más de un año sin goce de sueldo.

Los maestros llegaron a manifestarse a las instalaciones de icatsin en El Rosario con cartulinas, en algunas de ellas se podía leer Dr. Frías Castro ¿Usted también está sobreviviendo al confinamiento sin goce de sueldo? Atte: los maestros.

¡Soy maestro, no soy culpable de esta pandemia, exijo remuneración salarial!

¡Cumpla su palabra! Decía otra cartulina que sostenían los inconformes.

Los maestros denunciaron que mientras que la gente de confianza sigue recibiendo sueldo, ellos que cuando hay poco alumnado lo buscan casa por casa no les están apoyando en nada. Subrayan que hay personas que tienen de 10 a 20 años trabajando y se quedaron sin trabajo.

Al que se le fue acabando el contrato ya no se lo renovaron y así nos dejaron sin un sustento a más de un año no nos resuelven, ni nos ayudan en nada" dijo una de las denunciantes.

Señalan que en todas las instituciones educativas siguieron pagando aún cuando no había clases, pero no fue el caso de ellos. "No tenemos derechos laborales, sin sueldo y nos quitaron también la seguridad social"

Dicen que al quejarse les han dicho que ellos son de contrato, pero se les hace injusto que los de confianza incluído su director General Frías Castro sigan ganando y ellos no, a pesar de ser sindicalizados.

Piden se les respete sus derechos y se les haga justicia renovando los contratos y empezando a pagarles un sueldo debido a que tienen también compromisos y familia que depende de ellos.