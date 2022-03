Maestros federales se manifiestan en Servicios Regionales en El Rosario, Sinaloa

El Rosario, Sinaloa.- Maestros federales de la Región 8 del SNTE se sumaron al paro laboral estatal, dejaron las aulas para plantarse a las afueras de las instalaciones de Servicio Regionales Baluarte-Cañas, para exigir se respeten sus derechos laborales.

Aldo Grave Rodríguez, secretario de organización Región 8 de Escuinapa-El Rosario, informó que de un total de 135 planteles educativos 115 del área federal fueron los que se sumaron al paro estatal SNTE 27.

"De un total de 135 escuelas, tenemos 115, salvo que telesecundaria no apoyó en su totalidad, faltan 10 escuelas de unirse a esta manifestación, hay más negatividad por parte de la autoridad, de hecho el supervisor Juan Pantaleón es el que está tratando de no apoyar el movimiento, incluso él es sindicalizado y no se que decisiones está tomando, lo siento es que está usando a los compañeros y afecta a la base sindical", señaló Grave Rodríguez.

Leer más: Centro de terapia y rehabilitación de DIF en Estación Dimas de San Ignacio ya cuenta con fisioterapeuta

Dijo que están manifestándose en contra de las autoridades educativas, por la mala toma de decisiones y la no coordinación con las autoridades sindicales en respecto a prórrogas, en el no respeto al derecho laboral de los compañeros y en sus casos particulares de algunas prerrogativas que fueron negadas.

El líder sindical mencionó que se han registrado casos en donde han enviado personal, sin tomar en cuenta la base trabajadora, sin respetar los derechos, aunado que no cuentan con el perfil necesario para estar frente al aula y en las intendencias.

"En algunas delegaciones están mandando personas sin perfil, sin tomar en cuenta la antigüedad de los compañeros en su derecho laboral, solo se están basando en la autoridad que tienen ellos ahorita", criticó.

Mencionó que con el encargado de servicios regionales Baluarte-Caña han tenido un buen acercamiento, ha atendido el llamado, no se involucra, ya que es la parte oficial.

Al cuestionarlo sobre la información difundida por la SEPyC en donde les señalan que no existen motivos que generen esta manifestación dijo: "Es la información que están manejando ellos en general, pero la base trabajadora lo sabe, se están haciendo valer situaciones que no son ciertas, incluso en las declaraciones lo hacen de manera negativa, es la parte que les toca hacer a ellos"

Dijo que el paro laboral para manifestarse sólo se realizará por dos días, jueves y viernes de 8:00 a 15:00 horas, el objetivo es que no se presenten los maestros a las aulas y que no haya clases, como medida de presión a la autoridad es educativas.

De la secundaria federal Eligió Díaz en Escuinapa solo acudieron 7 maestros y el resto son la parte oficialista que sí acudió a laborar a esta institución educativa.

De no atender el llamado las autoridades educativas, el área sindical a nivel estatal analizará en los próximos días las acciones a desarrollar para exigir se respete sus derechos laborales.

Añadió que los maestros se encargaron de notificará los padres de familia el motivo por el cual están realizando la suspensión de clases que afectará a miles de alumnos de los municipios de Escuinapa y El Rosario.

"El padre de familia que no avala este paro laboral es porque no está informado, pero la mayoría de mis compañeros lograron informar y en su generalidad apoyan. Inclusive en la mañana aquí en la oficina de Servicios Regionales había como diez padres de familia apoyando el movimiento", indicó.

Leer más: La Canaco espera que les amplíe los aforos a negocios de Mazatlán tras pasar Sinaloa a semáforo verde

Grave Rodríguez finalizó diciendo que fueron un total de 800 maestros los que se sumaron al paro laboral que se estará realizando jueves y viernes, a las afueras de las instalaciones de Servicios Regionales Baluarte-Cañas.