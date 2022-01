Mañana llegan dos cruceros turísticos al puerto de Mazatlán pese al incremento de casos covid

Mazatlán, Sinaloa.- Pese al aumento de casos activos por covid-19, llegan mañana dos cruceros turísticos al puerto de Mazatlán.

El koningsdam y el majestic, son los buques que arribarán.

Se tenía previsto un triple arribo para mañana miércoles, pero la embarcación Carnival panorama se adelantó y llegó hoy.

Hasta ayer el municipio de Mazatlán tenía 508 casos activos por covid.

Ayer del crucero carnival panorama se bajaron cientos de turistas para recorrer la ciudad.

Algunos caminaron por todo el centro, visitaron la plazuela Machado y la catedral de Mazatlán.

Hay quienes se pasearon por el malecón a bordo de aurigas, pulmonías y hasta bicicletas. Hay quienes optaron por diferentes alternativas como viajar por la zona rural como las comunidades de La Noria, El Quelite y Copala.

En un recorrido por la zona turística de Mazatlán se pudo observar que algunos de los cruceristas no usaban el cubrebocas, a pesar de ser obligatorio.

Los servidores turísticos les indicaban que no deben bajárselo, pero sobre todo la población joven es la que no obedecían a las recomendaciones, de esta embarcación no se informaron acerca del número de pasajeros, la secretaría de turismo no dio informes.

En comparación con el Ruby Princess, que arribó ayer, viajaron 1,093 pasajeros y 945 tripulantes, según los datos de las autoridades portuarias.