Manejo de planta Miravalles, en Mazatlán, por particular debe revisarse

Sinaloa.- De acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, la asignación de un particular para operar la planta potabilizadora Miravalles, en Mazatlán, debe estar regulada por un contrato, señaló José Antonio Serna Valdés, delegado en Sinaloa de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC.

Dijo que para otorgar la encomienda, debió abrirse un proceso de licitación, en el que se supone que la empresa que operará la referida planta ganó las ofertas de otras agrupaciones que también buscaban hacerse cargo.

“No se puede dar, ni es apegado a derecho que no nomás porque sí se contrate a un particular, por que de hacerlo de esa manera se tendría que analizar que no se infrinja una responsabilidad.”

Serna Valdés mencionó que también se tiene que ver si la decisión del Municipio de que un particular se haga cargo de la planta le sea más conveniente.