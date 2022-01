Manos diestras dan vida a los titanes del Carnaval de Mazatlán

Sinaloa.- Manos diestras dan vida a lo que pudieran ser los carros alegóricos o monigotes del carnaval internacional de Mazatlán.

Se alistan

Aunque no se sabe si la máxima fiesta del puerto se llevará a cabo o no, debido a la pandemia, los expertos trabajaban en la bodega que se ubica en la calle Constitución.

En este espacio trabaja el equipo de Jorge Osuna.

Hasta ayer se realizaban trabajos de soldadura y pintura, apenas se le va dando forma a las figuras. Los obreros arman pequeños navíos, cuya temática está relacionada con el nombre que llevará este año la celebración.

Los trabajadores no quisieron dar ningún tipo de información, pues el instituto de Cultura no se los tiene permitido. No obstante, es evidente su destreza y empeño.

La temática

Desde el pasado mes de diciembre se anunció que en este 2022 la temática sería Lanao, el viaje continúa. Se llevaría a cabo del 24 de febrero al primero de marzo.

Lanao, un viaje por el tiempo era el tema del año pasado, pero se canceló debido a la situación de la emergencia sanitaria. Por medio de una encuesta ciudadana se votó para que el carnaval no se llevara a cabo.

Sin definirse

Sigue sin definirse la celebración del carnaval. El gobierno esperará por lo menos dos semanas más para decidir si se hace o no. El Químico Benítez reveló que están avanzando con la organización de la fiesta.

“No podemos adelantarlo, por eso yo quiero esperarme por lo menos dos semanas más, lo que sí les aseguro es que los preparativos siguen, como si fuera a hacerse, pero no es seguro que se haga”, dijo el alcalde al respecto.

Luis Guillermo Benítez Torres incluso mencionó que en color amarillo se puede realizar el festejo pero con muchas restricciones y medidas de sanidad, aunque también percibió que la gente está cansada de tanto encierro.

El Dato

En contra

En algunas rondas de opinión que ha llevado a cabo este diario, los ciudadanos han comentado que están en contra de que se realice el carnaval de Mazatlán. Temen a que los casos aumenten con la llegada de miles de visitantes.