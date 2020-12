Manuel Antonio Pineda Domínguez da su segundo informe de gobierno

El Rosario, Sinaloa.- El presidente municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, rindió su segundo informe de gobierno en la explanada del palacio municipal en la ciudad de El Rosario.

Además de cabildo, funcionarios locales, su esposa María Luisa e hijos, acompañaron a Manuel Pineda en su segundo informe, Oscar Pérez Barros, secretario de turismo en Sinaloa, quien acudió en representación del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al lugar también acudió la Diputada Local, Roxana Rubio. También estuvo el presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel estado, Jesús Valdez Palazuelos; el presidente del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega; el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda y el Diputado Federal, Carlos Castaño Valenzuela.

El alcalde subrayó que su gobierno género desde el inicio un plan estratégico de acción que consistió en 5 ejes para atender las necesidades de la población, estos son: El Desarrollo Social, Transformación Urbana y Medio Ambiente, Gestión Pública, Desarrollo Económico y Seguridad Pública.

Señaló que su gobierno le apostó a la transformación urbana, por lo que se construyeron ampliaciones de red de energía eléctrica en el Pozole, Tablón 2, Los Pozos, Ojo de Agua de Osuna, Potrerillos y la Colonia el Tierral en su calle Roxana. En suma, en electrificaciones más de 10,000 habitantes se han beneficiado con una inversión de más de 4.8 millones de pesos.

En apoyo a la educación y desarrollo informó se hicieron instalaciones de subestaciones para escuelas, techumbres en La Reforma, Laguna de Beltranes, Ponce, Las Habitas, Ojo de Agua de Osuna, casi un millar de alumnos beneficiados con una inversión de 3.9 millones de pesos.

Pero las obras más notoria en tema educativo resaltó fue la construcción de los telebachilleratos, el del tablón 1 el año pasado y el de este año en la Guasima con una inversión social de 4.3 millones de pesos.

En apoyo a las familias más vulnerables, dijo se construyeron 44 recamaras adicionales en todo el municipio, esto se suman a las que en otros años se habían construido y ya van más de 150.

Embellecimiento sello distintivo.

Pineda Domínguez comentó que el sello distintivo y trascendental de su gobierno es la transformación de la cabecera y la recuperación y embellecimiento del mercado municipal que es a dicho de sus locatarios una obra que ha generado mayores ventas y una derrama económica que está ayudando a todos los comerciantes de la cabecera municipal, una obra de poco más 4 millones de pesos pensando en la reactivación de la economía. Además de esta obra hizo hincapié en los callejones mágicos, los cuales cuentan la historia de El Rosario en sus murales, en su arquitectura, en su iluminación artística y en la amabilidad de la gente.

Asimismo informó que después de muchas vueltas a la ciudad de México se logró el rescate de 17 millones de pesos del fondo minero que se verán reflejados en obras. Subrayó que con apoyo del gobierno Estatal se logró la carretera de Agua Verde al Caimanero, en su ampliación y mejora. También muy importante la obra en la carretera Chametla – Majagual.

Pineda Domínguez hizo hincapié en las acciones preventivas realizadas desde que se dio a conocer el Covid19, pues comentó que Rosario fue el primer municipio en instalar un comité municipal de salud en el estado, pero no solo para vernos las caras, sino para tomar decisiones conjuntas. Cada una de nuestras acciones se enfocaron en tres cosas principales: reducir los contagios reduciendo la movilidad, atender los casos evitando la propagación masiva y evitar el colapso de la economía de los Rosarenses.

Recordó como el gobierno municipal apoyados en la generosidad de los empresarios Rosarenses se llevó a cabo un programa de apoyp que daba a todas las familias necesitadas y sin empleo, alimentos frescos ricos en proteínas y vitaminas, como carne de res, pescado, pollo, huevo, frutas, verduras y legumbres, a la puerta de su casa.

"Me faltan palabras para agradecerles a todos, y en esta ocasión no quiero que el aplauso sea para mí, quiero que sea para ustedes, para el personal de salud municipal, para los héroes de protección civil, para las y los policías, para la gente del DIF, para cada uno de mis directores y directoras, para todo este gran equipo en el que me hago fuerte. Sin más que decir…. Muchas gracias" finalizó Pineda Domínguez.

En su participación Oscar Pérez Barros, Secretario de Turismo en Sinaloa dijo que la iniciativa privada de las autoridades locales en este caso del presidente Manuel Pineda, para enfrentar los problemas entre ellos la actual pandemia fue algo muy importante para obtener buenos resultados.

Señaló que el trabajo arduo del Alcalde permite resultados favorables, como en el caso de turismo en el que El Rosario se ha convertido en uno de los destinos turísticos principales en el Estado, dándole empuje los coloridos callejones mágicos.