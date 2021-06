Manuel Antonio Pineda, no regresa a la presidencia municipal de Rosario

Sinaloa.- A unas horas de culminar el cómputo de la elección para la diputación local por el distrito 24, el alcalde con licencia Manuel Antonio Pineda Domínguez, informó que al culminar este proceso electoral no volverá a la presidencia municipal de Rosario, Sinaloa.

En entrevista vía telefónica, Pineda Domínguez informó que al reanudar sus actividades al culminar la elección, no contempla regresar a la alcaldía de Rosario, por lo que solicitará que se convoque al pleno de cabildo para que se le apruebe una nueva licencia a su cargo.

No regreso, yo siempre he dicho que perdiera o ganara no iba a regresar, voy a solicitar otra licencia ante cabildo, porque el cargo de presidente municipal es irrenunciable'', expresó Pineda Domínguez.

Mencionó que este miércoles se mantuvo muy atento y vigilante en coordinación con su equipo jurídico de trabajo, con el cómputo de la elección en donde se dará a conocer quien tuvo la mayoría relativa de este proceso electoral en donde se renovará al diputado local que represente a los municipios de Escuinapa y Rosario.

“Como a las 9:00 de la mañana iniciaron con el conteo, el día de ayer se acordó que se iban a recontar 166 urnas, de esas 44 aun no estaban contada porque no traían el acta, se quieren que se abran únicamente 22 urnas y ya se están contabilizando y mi grupo de abogados está en la defensa del voto argumentando que todas las urnas tienen irregularidades por lo que buscaremos que se abran las más que se puedan”, señaló.

Enumeró las irregularidades que se han detectado que son: No coincide el número de votos con la papeleta que se puso en la casilla, una no aparece en Escuinapa que es la 1878 básica que fue donde el PAN prácticamente arrasó, en otra llevaron mil boletas y en el conteo aparecieron mil 33 boletas, en algunos hay votos para candidatos del PT cuando no hubo candidato, esas son las anomalías que se están revisando.

“Nosotros no vamos hacer machas y no vamos a incitar a la gente, ni estamos tomando el consejo, no estamos incitando a la división del municipio, solo estamos agotando los términos de ley y lo que resulte lo aceptaremos, ya sea el triunfo o la derrota, porque queremos que le vaya bien al municipio”, enfatizó.

Dijo que de no favorecerle la elección reconocerá su derrota y de favorecerle estarían también anunciando la victoria, pero nada que incite a la violencia en El Rosario es todo lo contrario, han realizado acciones que han beneficiado al municipio.

