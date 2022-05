Mar de fondo sede y permite disfrutar a bañistas de Fiestas del Mar de Las Cabras 2022 en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Desciende peligrosidad de mar de fondo y permite a bañistas en las Fiestas del Mar de Las Cabras disfrutar al máximo de la zona de playa en Escuinapa, Sinaloa, la Coordinación de Protección Civil reportó un saldo blanco en actividades acuáticas al no presentarse rescates o lesionados.

Juan Antonio Lam Huipio, coordinador de Protección Civil comentó que durante los primeros dos días de fiesta, en el área de playa no se han registrado incidentes que lamentar, no ha habido rescates, ni personas lesionadas por ingresar al mar.

“Afortunadamente los resultados han sido favorables en los primeros dos días de fiesta, no se han presentado hechos que lamentar en la playa, hay presencia de quemadores pero no habido lesionados por quemaduras y rescates hasta el momento no hemos tenido”, expresó el coordinador de Protección Civil.

Mencionó que la alerta emitida por Capitanía de Puerto los ha mantenido muy pendiente del comportamiento de las aguas marinas, se colocaron desde el viernes banderas rojas para alertar a los visitantes sobre la presencia de mar de fondo y las medidas a tomar para evitar accidentes.

La primera indicación fue el no permitir el ingreso de bañistas al mar, pero se valoró el comportamiento del oleaje y durante el día permaneció tranquilo, dando pauta para que se colocaran banderas en color amarillo, como medida de prevención.

Te recomendamos leer:

Lam Huipio informó que se han mantenido muy pendientes de la seguridad de los bañistas, así como de las emergencias que se susciten en accidentes como el ocurrido el pasado viernes por la tarde, brindando auxilio a trabajadores del campo que se accidentaron al volcar el camión en el que viajaban, por la carretera Escuinapa-Teacapán.