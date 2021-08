Marchan en Mazatlán para exigir que ya no se pida el certificado de vacunación; se tramitan amparos

Sinaloa.- Decenas de personas marcharon en Mazatlán la tarde de este viernes,para oponerse a la medida del Gobierno de Mazatlán, de que instituciones, negocios y otros lugares, exijan a los ciudadanos el mostrar su certificado de vacunación contra el Covid-19.

El contingente, de entre 150 a 200 personas, inició en el monumento Al Pescador, recorrió varias avenidas, y llegó a las afueras del Palacio Municipal de Mazatlán.

Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su crítica a la medida de exigir el certificado de vacunación contra la Covid-19 para entrar a muchos lugares, y quien no lo traiga, no entra.

La marcha transcurrió de manera normal, sin contratiempos, con el resguardo de elementos municipales del grupo Capta.

Ya en la explanada frente al Palacio Municipal, los manifestantes gritaban consignas como “Libre acceso”, “todos somos uno, y uno somos todos”, “prohibido prohibir”, “libertad, libertad”, y “fuera dictador”.

Manifestación en Mazatlán contra el certificado de vacunación | Foto: Pol Felfoldy/ Debate

Las críticas estaban centradas contra el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por la medida de exigir el certificado de vacunación en instituciones y negocios, y de que no dejen entrar a quien no lo muestre.

Lourdes San Juan expresó que solo el Poder Ejecutivo federal y el Consejo de Salud están facultados para emitir, previo análisis de situación epidemiológica en México, una medida “de este tamaño”.

Calificó de “arbitrariedad”, “una decisión personal”, la de Benítez Torres, que es ilegal, pues obstaculiza el libre acceso, daña los derechos humanos.

“Exigimos que esta administración municipal, reflexione y analice que está montada en una ilegalidad a la cual nosotros ya estamos haciéndole frente, con la ley en la mano”, expresó.

El abogado Jose Guadalupe Morales Carrillo, de Abogados Unidos de Mazatlán, confirmó que ya tramitan en juzgados federales varios amparos contra esta medida que los afecta, y en la manifestación entregaron los primeros.

Las personas que no se han vacunado porque no pueden o porque no quieren, podrán mostrar los amparos en esos lugares donde les nieguen el acceso, para poder entrar.

Si esto (lo de exigir el certificado de vacunación) hubiera sido por una autoridad competente, como la federal, si hubiera sido por un consenso, otra cosa hubiera sido, pero no, fue por orden del alcalde, y hasta amenaza con multar a negocios que no exijan el certificado, así la medida se vuelve recaudatoria, señaló Morales Carrillo.

Si alguien ignora los amparos, está cometiendo un delito, y se actuará, advirtió.

Recalcó que se está ante un acto arbitrario, que no es competente el Alcalde para emitir una instrucción de esa magnitud, porque viola una de las garantías más importantes, consagrada en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, que es la alimentación, que es el abastecimiento de medicamentos, adquirir artículos de primera necesidad, lugares donde prohíben la entrada a quien no muestra el certificado.

Añadió que las personas pueden promover el amparo hasta el día viernes próximo, de manera gratuita, son 15 días hábiles, porque la disposición (la prohibición) comenzó a aplicarse el 2 de agosto.

El diputado federal electo, Juan Guadalupe Torres Navarro, de Morena, recalcó que “protesto y condeno la actitud del alcalde municipal de Mazatlán, esto nos manifiesta la personalidad del alcalde, persona autoritaria que no gobierna bajo un estado de derecho, que no gobierna bajo nuestras ley suprema, que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y nadie la puede violar, ni el Presidente de la República”.

Recalcó que la autoridad no es la ley, la autoridad tiene la obligación y la responsabilidad de ejercer la ley.

A las afueras del Ayuntamiento se instaló una mesa para recabar firmas que serían anexadas a dos cartas que serán enviadas, una al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otra a María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.