Marchan mujeres para exigir hacer valer sus derechos 

Mazatlán, Sinaloa.- Más de mil mujeres se reunieron en el parque Venustiano Carranza para exigir hacer valer sus derechos dentro del marco del Día Internacional de la Mujer.

La marcha que se dirigió hasta el monumento a la mujer fue encabezada con el mensaje: “Alerta mujeres en resistencia”.

Ademas de un mismo clamor que exigía concientizacion con la situación de inseguridad que viven las mujeres en el país.

“Mujer escucha esta es tu lucha”, “Vivas se la llevaron y vivas las queremos”, “señor señora no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

EL DEBATE

Ni una más ni una más ni una asesinada más.

“Si el estado no me cuida me cuidan mis amigas”, eran algunos de los mensajes que compartieron las mujeres durante su marcha.

Al llegar al monumento de la mujer mazatleca algunos niños las esperaban con carteles que contenían mensajes de apoyo.

EL DEBATE

“Gracias por luchar para que mi mundo sea mejor”, “Mujer tu magia de lucha rompe las cadenas”, “Mujer bonita es la que lucha”, “Mujer eres libre así que vuela”, “Mujer te quiero libre, te quiero viva”, “Una mujer luchando, el futuro de todas está cambiando”.

Al finalizar, colocaron una pañoleta verde con morado en el cuello del monumento que representa a todas las mujeres del puerto.