Marchan para exigir que encuentren a Luis Fernando, adolescente desaparecido en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán.- Decenas de personas, familiares y amigos, marcharon por la avenida Del Mar en Mazatlán, Sinaloa, y acudieron con las autoridades de la Vicefiscalía zona sur, para pedir que encuentren al joven Luis Fernando Peraza Romero, de 17 años, quien desapareció el 11 de mayo en la noche.

Minutos después, corrieron versiones de que el joven no estaba perdido, que se fue con una tía al estado de Jalisco, sin embargo, sus padres y hermanos recalcaron que no tenían información fidedigna de su ubicación, que para ellos seguía desaparecido.

La marcha

La cita para la manifestación fue a las 16:00 horas, en las letras de Mazatlán, en avenidas Del Mar y Rafael Buelna.

Ahí comenzaron a congregarse familiares y decenas de amigos, conocidos y miembros de la comunidad educativa del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 127, donde estudia Luis Fernando.

Por varios minutos, en esa zona de manera silenciosa mostraron mantas y pancartas donde se leían cosas como “Ayúdanos a encontrar a Luis Fernando Peraza Romero, tus familiares y amigos no descansaremos hasta encontrarte”, “Nos falta Luis Fernando”, “Exigimos un alto a la inseguridad. Queremos vivir sin miedo”.

Estudiantes y maestros del CETis 127 mostraron una manta que decía: “Luis Fernando no ha vuelto a su escuela, la comunidad educativa CETis 127 está incompleta, nos hace falta Luis Fernando Peraza Romero, vino a sus clases regulares el día 11 de mayo y desde ese día no ha vuelto a casa. ¡¡Estamos buscando a Luis Fernando!!”.

Fátima N., novia de Luis Fernando, confirmó que la noche del 11 de mayo él partió de su casa y pocos minutos después ya no contestó sus mensajes.

“No tenemos nada de noticias aún… Salió de mi casa en la noche y ya no tuve contacto con él”, expresó la jovencita, en medio del llanto.

Poco después, tras llegar más personas, comenzó la marcha, encabezada por los padres y hermanos de Luis Fernando.

Caminaron por avenida Del Mar, del carril de norte a sur, doblaron a la avenida De los Deportes, tomaron la avenida Cruz Lizárraga y llegaron a las oficinas de la Fiscalía del Estado ubicadas en Cruz Lizárraga, entre calles Ramón López Alvarado y Gabriel Luna de la Fuente, fraccionamiento Tellería.

Entran con autoridades

Los familiares directos del joven Luis Fernando entraron a las oficinas de la Vicefiscalía, mientras decenas de personas esperaban afuera.

“Luis Fernando es buen estudiante, es buen muchacho, se está haciendo costumbre la pérdida de estos jóvenes…, no se perdió un lápiz, se perdió un muchacho, queremos respuestas”, expresó una mujer con logos del CETis 127 en su blusa.

Los presentes lanzaban gritos de exigencia de que encuentren al joven. Pocos minutos después salieron los familiares de las oficinas, y dijeron que las autoridades les han dicho que encontraron a un joven con las características de Luis Fernando, pero no les dan algo concreto, como una foto.

Amalia Romero y José Eduardo, mamá y hermano de Luis Fernando, respectivamente, expresaron su agradecimiento a todas las personas que les han mostrado su apoyo y sus oraciones, para encontrar al jovencito.

Marchan para exigir que encuentren a Luis Fernando en Mazatlán | Foto: Sergio Pérez/ Debate

“He recibido muchas llamadas buenas, y otras muy malas, gente que quiere extorsionar, me mandan fotos según de mi hijo…, no saben el martirio que he estado viviendo, el infierno que he estado pasando”, expresó la señora Amalia, con lágrimas sin contener.

Ella, su esposo y sus hijos, recalcaron que el día que aparezca Luis Fernando lo van a comunicar, mientras tanto, son puras especulaciones esos dichos de algunas personas, de que el joven no ha estado desaparecido.

En redes sociales se ha publicado que Luis Fernando nunca desapareció, que se fue con una tía, en plan de diversión, a Jalisco, y que según la tarde de este sábado ya venía de regreso a Mazatlán.

Sus familiares insistieron que eso son solo especulaciones, que su muchacho no contesta su celular, que sigue desaparecido.

Luis Fernando desapareció la noche del martes, tras dejar a su novia, Fátima, en su casa, en la zona del fraccionamiento Bugambilias. Él partió hacia su domicilio, en el fraccionamiento Torremolinos Costa Azul. No llegó, y ya no se supo de él.