María del Carmen Escalera, huyó hace 9 años de la violencia de la sierra de Mazatlán

Sinaloa.- Desde el 2 de abril del 2013, María del Carmen Escalera Lizárraga tuvo que huir de su pueblo, La Chapalota de La Noria, Mazatlán, a causa de la violencia que se vivió en toda la sierra de Mazatlán.

La Chapalota era un pueblo pequeño, de 15 familias. Para María del Carmen fue difícil adaptarse a vivir en otros lugares, pues ya se había acostumbrado a la “tranquilidad” que se vivía en ese entones en su poblado... Sin embargo, la delincuencia se apoderó de la zona.

De un día para otro tuvieron que irse con las cosas de mayor importancia, algo de ropa y documentos. A los nueve días de salirse, las autoridades los apoyaron para que regresaran por más objetos, pero quedaron las tierras, animales y sus mascotas.

Las costumbres de las familias desplazadas eran sencillas. Tenían sus terrenos, animales, patios grandes y plantaban todo tipo de árboles frutales.

“Me robaron una parte de mi vida cuando nos sacaron de La Chapalota. Uno extraña mucho porque estábamos acostumbrados a criar los animales allá. Mi esposo sembraba frijol, tomate, maíz; yo criaba gallinas, puercos, ordeñábamos vacas, ya teníamos la leche el queso. Allá uno agarra el terreno que queremos, los niños pueden andar corriendo y jugando por todas partes. Aquí qué esperanzas que salgan porque hay muchos carros.”

Otra de las situaciones que más lastima a María del Carmen es que también tuvieron que dejar a sus muertos. El panteón quedó abandonado y ya no pueden volver ni siquiera a prender una veladora o llevar flores.

“Ese pueblo ya desapareció; las casas se derrumbaron. Puro monte hay allá. No quedó nada, todo se quedó allá en el olvido, de plano. Porque mucha gente tiene la dicha de que vuelve a su pueblo, pero nosotros ya no porque hay gente mala todavía; no nos dejan ir”, dijo Escalera.

La desplazada junto con su esposo, Teodoro Valenzuela Audelo, un hijo y un nieto que ella cría vivieron alrededor de 11 meses en la comunidad de El Potrero de Carrasco, donde cuidaban un rancho.

Después tuvieron que trasladarse a Mazatlán porque su esposo se quedó sin trabajo.

Debido a su edad, Teodoro ya no pudo realizar labores en el campo. Actualmente se desempeña como velador. María trabaja ocasionalmente limpiando casas.

Desde que llegaron a Mazatlán tuvieron que pagar renta en el fraccionamiento Palmares. Pese a que ya han pasado más de nueve años, “Doña Mari”, como le llaman sus amistades, todavía compara su vida actual con la que tenía. Una de las cosas más difíciles es tener un terreno muy chico.

Actualmente viven en el fraccionamiento Cvive, en una casa de lámina y madera. Les preocupa la llegada de las lluvias pues teme que su vivienda pueda verse afectada.

Teodoro le ha hecho propuestas a María para que se regresen a otra comunidad, pero ella tiene miedo de volver a padecer por la violencia.

“Mi esposo me dice que si nos vamos a El Tiro, pero yo le digo que no, vuelve a pasar algo y ahí venimos otras vez sin nada. No quiero volver a sufrir”, explicó.

Escalera Lizárraga pide a la sociedad ser más empática con los desplazados no solo de Mazatlán, también del sur del estado. Reconoce que muchas personas los atacan por exigir viviendas, pero ellos no se salieron por gusto.

“Todo mundo critica a los desplazados, pero creo que ellos no saben lo que hemos sufrido nosotros. Dicen, ‘esa gente nomás anda ahí de atenidos’. Jamás le pedíamos nada al gobierno, hoy (lo hacemos) porque estamos aquí en esta situación. Nosotros nos quedamos sin nada, vivir ‘apuñaditos’ en el terreno. Todo esto ha sido muy difícil para los desplazados”, dijo María del Carmen.

Lo que reconforta la vida de esta mujer es que ahora están seguros. Su objetivo es tener una casa de material. Espera que las autoridades puedan otorgar esas facilidades. Lo que urge es la construcción de baños y por lo menos un cuarto. Con eso se conforma, aunque tenga que cooperar.

El Perfil

María del Carmen Escalera Lizárraga

Desplazada

Nació en el año de 1967.

Su esposo Es Teodoro Valenzuela Audelo.

En 2013 Las familias de la comunidad La Chapalota tuvieron que huir debido a la violencia. El 1 de abril de ese mismo año mataron a seis personas del referido poblado, según la desplazada. Actualmente vive en el fraccionamiento Cvive, en una casa de lámina y madera, en Mazatlán.