María subió a un auto blanco y desapareció en Mazatlán; su mamá cree que esta viva

Mazatlán, Sinaloa.- María Isabel Escobedo Velázquez desapareció hace más de 3 meses en Mazatlán, Sinaloa.

A más de 3 meses de la desaparición de su hija, los padres de, María Isabel aún no tienen respuesta alguna de lo que ha pasado con su hija, pues las autoridades solamente les han comentando que la carpeta de investigación sigue en pie, pero a más de 100 días no han tenido ninguna señal de la joven.

La búsqueda en Mazatlán

José Escobedo padre la desparecida comentó que ha recibido muchas llamadas de personas que aseguran a ver visto a su hija en diferentes puntos del puerto, inclusive hay quienes le han asegurado que la han visto por Elota, Concordia y Villa Unión.

“Estamos desesperados la verdad, tenemos la esperanza de que esta bien, a veces pienso que no y es una constante de estar pensando que va a pasar y sobretodo el no poder dormir por la desesperación, el jueves, recibí una llamada, la cual me decían que habían visto a mi hija por las vías del puente Juárez, rápidamente deje lo que estaba haciendo y me fui a buscarla, pero nadie me dio respuesta positivas así que con mi esperanza rota regrese a la casa con las manos vacías”, dijo José Escobedo.

El padre de María comentó que hay una versión sobre la desaparición de su hija, pues ese día había pedido permiso a su madre Estefania Velázquez para salir, ya que el se encontraba ausente por cuestiones de trabajo, y desde esa noche ya no supieron de ella, solo se supo que se subió abordo de un carro de la linea Kia blanco.



La desesperación

Los padres de la joven extraviada comentaron que también acudieron a las instalaciones Fiscalía y que les tomaran pruebas de ADN, por si en algunos de los casos su hija apareciera en una de las fosas clandestinas que se han encontrado a lo largo del año en los diferentes puntos del puerto.

“Yo trate de unirme al grupo de rastreadoras, pero las constantes llamadas que he nos han echo a mi y a mi esposo de que la han visto, me han hecho que dude de que hacer, por que mi corazón de madre, me dice que esta viva, lo siento y aunque la encuentre en malas condiciones se que ella esta bien mi corazón lo presiente, por eso no me he decidido a unirme al grupo, ademas se que han aparecido cuerpos de mujeres pero ninguna ha sido el de mi hija, gracias a Dios”, comentó Estefania Velázquez, madre de la desparecida.

Los padres de María solo quieren noticias de su hija, para poder descansar de la angustia que sienten, piden a los medios de comunicación a las redes sociales y todas las personas cualquier información de su hija, ya que el dolor de padres es bastante.

“Queremos encontrarla, con o sin vida pero saber de ella, saber donde esta, tener a donde ir, ya no aguantamos, más esta desesperación, no podemos dormir, tenemos miedo de salir a la calle y que nos llamen y no estar presentes no sabemos que más hacer”, comentaron los padres de María Isabel Escobedo Velázquez.

El teléfono que los progenitores dan a la sociedad es el 6692551890 con José Escobedo, las señas particulares de la joven desparecida son piel morena clara, ojos rasgados color cafe, estatua de 1.60 metros, pelo largo y ondulado negro, la ultima vez que se le vio, traía puesto una blusa gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.