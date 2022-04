Mariana García, 5 años luchando por la invasión Canaco en Mazatlán

Sinaloa.- Mariana García Tirado, se convirtió en líder de la Invasión Canaco por error, las familias la eligieron.

“Yo fui líder por error, porque la gente me eligió, me dijeron: ‘usted, usted’; entonces yo les dije: ‘pues si me van a ayudar adelante’, desde entonces tuve mucha amenaza pero todo eso lo libramos gracias a Dios”, comentó entre risas Mariana.

Desde hace más de 5 años ha luchado por los derechos de los precaristas, en la ciudad de Mazatlán, aunque el camino no ha sido fácil, trata de mantenerse firme.

Largo camino

Mariana García fue de las primeras en habitar la mencionada invasión, aunque reconoce que invadir un terreno no es lo correcto, lo hicieron por necesidad, pues no tenían donde instalarse para formar un hogar.

En el asentamiento viven algunas familias desplazadas, aún no han sido beneficiados con alguna vivienda.

Decidió abrir un abarrote, les fía a los habitantes y le pagan hasta que obtienen su salario.

Con sus propios recursos ha pagado adeudos de la Comisión Federal de Electricidad, esto a través de préstamos, algunas personas todavía le deben servicios de agua y luz.

Reconoció que ha tenido apoyo por parte del municipio, prueba de ello, en los próximos días saldrán los recibos de manera individual.

“Todo esto se ha logrado gracias a todos, porque yo sin la gente no soy una líder”, expresó Mariana García.

El siguiente paso

El siguiente paso que busca la activista es obtener las vialidades, con el fin de tener una mejor ubicación, actualmente es difícil ubicar alguna vivienda porque no hay calles.

Otro de los objetivos es regularizarse, llegar a acuerdos con los dueños de los terrenos para poder comprarlos a precios módicos.

“Vamos a cumplir 7 años en junio ya, y estamos viendo la posibilidad de hablar bien con los dueños, decirles: ‘saben que, o se ponen los pilas o vamos a ponerles una petición positiva’, porque no podemos estar con la incertidumbre de si nos van a sacar”, dijo Mariana García.Mariana no dejará de luchar hasta no ver que las familias ya tienen un hogar seguro.

García Tirado no quema sus cartuchos con las autoridades pidiendo despensas, ella solicita rehabilitación de calles, apoyo para poder atender a los vecinos que estén enfermos.

Seguirá con altruismo

La representante de la Invasión Canaco sacará adelante la colonia y ya no volverá a plantar otra invasión. Reveló que sí le gustaría ayudar a las personas, pero de manera individual porque siempre se ha dedicado a ayudar al prójimo.

Recordó que en años anteriores había plagas de alacranes, ella inyectaba a las personas que sufrían una picadura, para posteriormente llevarlas a un hospital.

Su mayor recompensa

Aunque la activista no gana un solo peso y ella gasta de su propia bolsa con tal de apoyar a los demás, su mayor recompensa es el cariño y la gratitud de sus vecinos, la confianza que le tiene su gente, asegura que no la cambia por nada.

“La satisfacción es que bien o mal, un día voy a tener mi casa y que voy a estar viviendo tranquila en paz y la gratitud que me demuestran, no necesito hacer más invasiones, puedo ayudar de otras formas, sí me gustaría tener una asociación donde se pudiera ayudar a la gente”, dijo emocionada Mariana García.