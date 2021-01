Mario Zamora se reúne con la estructura priista de San Ignacio

Sinaloa.- El precandidato del PRI a gobernador de Sinaloa Mario Zamora Gastélum se reunió con líderes de organizaciones, estructuras y sus comités municipales del PRI en San Ignacio, en compañía del pre candidato a la diputación federal Ramón Noriega por el distrito 19 y Germán Escobar Manjarrez a la diputación local por el distrito número 6.

Zamora Gastélum dijo que hasta el momento se han visitado 14 municipios en los últimos 2 días quedando pendientes Badiraguato, Choix, El Fuerte y Cosalá.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su mensaje el precandidato señaló que es muy corto el tiempo de aquí a la elección, para ver a todos los sinaloenses y convencerlos de que voten por la alianza.

"Por eso, humildemente quiero pedirles, que nos ayuden a ver a su gente, a su familia, a sus amigos, a con quienes tienen relación, y convencerlos que está Alianza es la que va a ganar" expresó

Leer más: Mario Zamora se reúne con militantes de alianza "Va por Sinaloa"

Indicó que lo único que busca esta alianza no son privilegios es que les vaya bien a todos "el enemigo no es el gobierno, no nos equivoquemos, ni tampoco es un partido, nuestro enemigo es la pobreza, en los últimos dos años 12 millones de mexicanos más son pobres que antes no eran, en el enemigo es que nos den la espalda a la gente del campo, ganaderos, acuacultores, a la gente que trabaja.

Este gobierno nos ha dado la espalda y nos tenemos que defender, yo no dudo que el gobierno pueda tener buenas intenciones pero es increíblemente incapaz, los sinaloenses somos gente de carácter, de energía, de lucha valiente, no nos gusta ser segundos de nadie, no queremos funcionarios que estén a 3 mil kilómetros de aquí y nos digan que hacer, eso es lo que está en riesgo, el presente y el futuro" expresó Zamora Gastélum.

En su mensaje también dijo que ya como gobernador de Sinaloa la manera de ayudar a la gente será con créditos baratos para que puedan trabajar y generar ingresos para llevar a sus familias.

También estuvo presente el alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, quien le reiteró todo su apoyo y brindo.un mensaje en el que dijo que lo lo que se avecina no es nada fácil "sabemos lo que viene, sabemos con qué hacerlo, en San Ignacio tenemos una estructura fuertísima, en cada rincón del municipio tenemos gente trabajando, cuente con todo el apoyo de nuestro municipio" expresó Báez Martínez.

Leer más: En Mocorito, Mario Zamora afirma que lo mejor está por venir

También estuvo presente el dirigente del PAN en San Ignacio Natividad Rodríguez Mellado, quien dijo que los militantes de dicho partido no están peleados con el PRI, y que están convencidos que tienen que buscar coincidencias que los motiven a trabajar juntos "estamos en contra del autoritarismo, el centralismo de los malos gobiernos de MORENA, por eso trabajaremos unidos para poner por encima de todo esto el interés de México y de Sinaloa, y quiero decirles que como directivo de Acción Nacional, cuenta con el apoyo del panismo en San Ignacio para hacer ganar a nuestros candidatos" expresó.

También los candidatos a las diputación es brindaron un mensaje en el que de igual manera, pudieron el apoyo de la estructura y los representantes de sectores sociales, para ganar las próximas elecciones del próximo seis de junio.