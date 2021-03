Martín Hernández implora que le regresen a Chueco su perrito en Mazatlán

Sinaloa.- Al borde de las lágrimas el vendedor de periódicos de El Debate, Martín Hernández Serna suplica porque le regresen a su mejor amigo, perrito “el chueco”.

El pasado lunes el chueco desapareció, Martín estaba trabajando y en un descuido se lo llevaron. Según los testigos se lo llevaron en una camioneta blanca, aunque él no está seguro pues no se dio cuenta.

Martín Hernández reveló que sospecha de una mujer, quién tenía intenciones de llevarse al perro para cruzarlo con su perrita. El vendedor tenía la intención de prestarlo pero la mujer se negó a darle la dirección, esto alertó a Martín.

Martín Hernández comentó que han intentado estafarlo, pues le han pedido hasta 3 mil pesos con el fin de brindar información de la mascota.

Emocionado, Martín recordó que un marino le regaló a su mascota, como no pudo cuidarlo le obsequió a chueco cuando tenía solo 1 año, actualmente chueco tiene 4 años. Las características de chueco es color café con franjas blancas, orejas largas de talla mediana, es un sabueso.

Yo quiero que me lo regresen, que las personas que lo tienen que lo suelte, que lo traigan aquí en la Zona Dorada a la altura del señor frogs, no quiero que se me muera de tristeza”, expresó Martín Hernández Serna.