Más de 9 millones de pesos pagan en aguinaldos en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- Desde el pasado 9 de diciembre los trabajadores que laboran en las diferentes dependencia gubernamentales de Escuinapa, Sinaloa, recibieron su aguinaldo, en algunos causó inconformidad la aplicación del descuento al trabajo, que por vez primera les fue descontado, ya que no pudieron evadir más este impuesto ante la Secretaría de Hacienda.

Ileana Margarita Barrón Aguilar, tesorera municipal informó que el pago de aguinaldos se pudo concretar sin ningún contratiempo, ya que se tiene un convenio con el Estado, quien les aplica de manera mensual un descuento para ahorro de esta prestación.

“Fueron como 9 millones de pesos los que se pagaron para el aguinaldo de los trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa. A los de primer nivel y regidores se les asignaron 60 días de aguinaldo, sindicalizados 58 días y en general al resto de los trabajadores fueron 30 días”, explicó la funcionaria encargada de las finanzas municipales.

Informó que fue a partir de diciembre que los impuestos de nomina han sido descontados a los trabajadores, ya que era algo que no se había realizado, dicho descuento causó inconformidad en algunos trabajadores.

“La inconformidad que hubo en el pago de aguinaldos en algunos trabajadores fue por el impuesto que se les descontaron, que siempre se había evadido este impuesto y habíamos buscado la manera de no aplicarlo, pero esta vez ya no pudimos hacerlo, porque es una observación que no han hecho”, mencionó.

Barrón Aguilar dijo que respecto a las finanzas municipales están atravesando una situación muy difícil por los descuentos que se les han aplicado en este 2020 por parte de la federación, lo único que les ha permitido obtener recursos propios ha sido la recaudación de predial, ya que los contribuyentes respondieron de manera muy positiva a la campaña de descuento que se han aplicado en noviembre y diciembre.