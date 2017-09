Mazatllán, Sin.- El abasto de agua para los próximos 20 años se garantizan con el desarrollo del acueducto Miravalles, reiteró el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

El mandatario dijo que la reciente reunión en la Conagua fue positiva pues la inversión será de 650 millones de pesos.

Se cumple la promesa

Se licitará la segunda etapa con 300 millones de pesos. Esto atacará el problema del líquido.

Más recursos para obras en Mazatlán. FOTO: El Debate

Al tener suficiente agua vendrán más inversiones para Mazatlán y beneficios para todo el municipio.

Es una promesa de muchos años y dijo que él optó por que no fuera una obra de participación pública privada, porque esto iba a generar un impacto en el bolsillo de la gente, por ello se buscó el apoyo del gobierno federal y es una realidad el beneficio para todos.

Obras por Tianguis

En relación con las obras que realizan en el puerto con miras a lo que será el Tianguis Turístico, el ejecutivo estatal aceptó que hay retrasos y dijo: “Quiero dejar muy claro, no tengo compromiso con nadie. Yo he señalado, lo único que he buscado espacio y oportunidad para las constructoras de Sinaloa. Se busca que la derrama quede aquí”.

FOTO:El Debate

Expresó que no hay pretexto para el retraso, no se les ha dejado de pagar.

Pero si ellos incumplen y si fallan, deben multarlos, e incluso inhabilitarlos, como lo marca la ley.

Reiteró que el gobierno no les dará más obras a constructores incumplidos.

El centro histórico, malecón y demás obras estarán listas para el Tianguis, aseguró.

Para entender... Fructífera reunión con Conagua

El acueducto Miravalles es una obra hidráulica que resolverá el problema del abasto de agua al puerto de Mazatlán para las próximos dos o tres décadas.

Permitirá a la región tener un mejor desarrollo porque esto abrirá la puerta a inversiones nacionales y extranjeras. En la reunión hubo más dinero del gobierno federal.