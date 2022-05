Más voces piden juicio para Benítez Torres, alcalde de Mazatlán

Mientras la ASE abre una investigación administrativa al gobierno de Luis Guillermo Benítez, crece la polémica por la destitución de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Gabriela Peña Chico. “Tenemos información trascendida, no de manera directa, de que la expresidenta del DIF ha argumentado que hubo violencia política, y pues ella está en su derecho, no solo de hablar de violencia política, sino hablar de cualquier otro tipo de violencia”.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.