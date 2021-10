Maximiliano es el primer menor de 11 años vacunado contra Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Esta mañana vacunaron a Maximiliano, el primer menor de 11 años en ser vacunado contra Covid-19 en Sinaloa mediante un amparo ganado.

La encargada del caso, y madre del pequeño, Victoria Campos expresó que es un gran logro y un comienzo para que todos los menores de edad puedan ser protegidos contra el virus.

Maximiliano fue inmunizado en la clínica 3 del IMSS en Mazatlán el cuál estuvo 30 minutos para esperar alguna reacción las cuales no ocurrieron. Victoria aseguró que recibieron un muy buen trato en la clínica y no le pusieron ninguna excusa.

Hay que recordar que esté menor ya había estado en Culiacán con la esperanza de ser vacunado pero se le había negado por ser menor de 12 años.

El pequeño Maximiliano se dijo muy contento de que por fin le aplicaron la vacuna pues desde que inició la pandemia él tenía la esperanza de ser vacunado.

"Me siento muy seguro con esta vacuna de la Pfizer que te da un 95 por ciento de efectividad... Estoy muy feliz si me vacunaron y no me dolió la vacuna" expresó el menor de edad.