Máximo 2 semanas prometen iniciar trabajos de carretera El Rosario-Cacalotán

Rosario. La carretera estatal El Rosario-Cacalotán se podría estar iniciando en los próximos días, anunció el Diputado Local del Distrito 24, Edgar Augusto González Zataraín. En entrevista para Debate, señaló que la rehabilitación será total, pero en etapas, esto debido a la crisis actual por la que está atravesando el Estado.

Lo anterior lo declaró debido a que se le expuso la queja interpuesta por vecinos de esta sindicatura quienes señalan que por años está carretera ha estado en mal estado y solo se ha bacheado; además de que señalan que el gobernador se comprometió a rehabilitarla en su visita a Cacalotán en el mes de julio de este año.

Edgar González comentó que no se ha quitado el dedo del renglón y hace tiempo en el Congreso del Estado el propuso que se contemplará recurso para esta rúa en el presupuesto del 2020, por lo que se presupuesto 32 millones de pesos para la rehabilitación total de esta carretera, al igual un recurso para el puente Monte Alto.

Señaló que el Gobernador del Estado le ha explicado que el recurso no se aplicó debido a la crisis sanitaria del Covid19, y todo esté dinero que se tenía etiquetado le tuvieron que echar mano para enfrentar el tema de la pandemia "me lo ha explicado mucho el gobernador y lo entiendo, pero esto no ha quedado ahí, yo le he estado insistiendo al gobernador en el tema de la carretera y del puente Monte alto.

Compromisos

Gonzáles Zataraín comentó que el sábado pasado que Quirino Ordaz Coppel estuvo en El Rosario, nuevamente le recordó los dos compromisos que se hicieron en el recorrido a Cacalotán uno el de la carretera y otro el de pintar todo el centro histórico que vendría siendo el primer cuadro del pueblo.

En el tema de la carretera señaló que el gobernador le dijo que a más tardar dos semanas se iniciaban los trabajos, pero sería un trabajo por tramos iniciando de la Sindicatura de Cacalotán hacia la cabecera municipal "me dijo que no había recursos suficiente pero si se empezaría a trabajar en una rehabilitación completa por tramos hasta culminarla".

Señaló que sostendría esta semana una reunión con el Secretario de Obras Públicas en Culiacán para ver qué día se arrancan los trabajos. Informó que Ordaz Coppel también le mencionó que el recurso para pintar las fachadas de Cacalotán se enviaría al municipio para que ellos llevarán a cabo esta obra de embellecimiento.

El Diputado señaló que entendía a los habitantes de Cacalotán y otras comunidades como Chele y Palos Blancos que transitan por esta rúa, es por eso que no ha dejado de insistir en esta obra que es urgente para los pobladores