Mazatlán: En la colonia Bahía piden rehabilitación a sus calles

Mazatlán.- Vecinos de la colonia Bahía viven en la oscuridad, pues no sirve el alumbrado público. A las 19:00 horas, las calles se tornan en tinieblas, aseguran los colonos.

Los habitantes temen por su seguridad, ya que hace unos meses asaltaron a una de las vecinas.

A mí me asaltaron. Pasó una moto y me arrebataron la bolsa. No pude hacer nada, compartió Margarita Lizárraga.