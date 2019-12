Mazatlán: La pobreza no apaga la esperanza de una Navidad feliz

Mazatlán.- Los vecinos de la Invasión Canaco no organizarán ninguna fiesta o cena navideña por falta de recursos económicos.

Debido a la pobreza extrema en la que viven los habitantes, aún no planean nada para cenar. Muchos son del puerto de Veracruz y no tienen familia en Mazatlán, ese es el motivo por el cual no realizarán algún convivio como otras familias.

La mayoría de los adultos se dedican al reciclaje de basura y los niños tendrán los juguetes que done la población.

Santa no se acuerda de estos niños, no hay recursos para comprarles algún juguete a nuestros hijos, expresó Adriana López González, madre de tres niños.

Aseguran que este año no alcanzaron a comprar ni los dulces tradicionales como habían hecho en otros años. Las gomitas, guayabates y ates son los dulces preferidos de los pequeños.

Esperanza

Los habitantes guardan la esperanza de que la población se sensibilice y puedan donar un juguete, por lo menos usado, para que sus hijos puedan obtener un regalo en Navidad.

Los padres lamentan la situación por la que atraviesan y por no poder darles una Navidad tradicional como en otros años.

Informaron que en 2018, les llevaron juguetes a los infantes.

En la invasión habitan niños desde los 6 meses hasta los 11 años. Son de escasos recursos y este año, a diferencia de otros menores, no tendrán la posibilidad de recibir un regalo navideño.

Los niños obtienen juguetes usados de los que sus padres reciclan, además de vender y usar los pares de zapatos que se encuentran en buen estado.

También reciclan la ropa que los padres de familia se encuentran en sus jornadas de trabajo.