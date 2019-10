Mazatlán: Regidora evidencia poco trabajo y molesta al alcalde

Mazatlán.- La regidora priista María Teresa Núñez Millán evidenció la falta de respuesta a las demandas de los ciudadanos que han participado en las cinco sesiones de Cabildo Abierto.

Durante la sexta sesión de Cabildo Abierto, la coordinadora de la Comisión Ciudadana resaltó que son 41 solicitudes, entre pavimentación de calles, problemas por drenaje u obra en escuelas, pero apenas el 20 por ciento se ha atendido, y ni siquiera los han resuelto por completo.

Enojo

La regidora daba los resultados del poco trabajo ante el cabildo en pleno, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, ciudadanos y el presidente municipal. Al escucharla, el rostro de este último se transformó y se mostraba molesto conforme Núñez Millán hablaba.

Sin embargo, la regidora continuó y le indicó que la ciudadanía se encuentra inconforme por la falta de respuesta y seriedad por parte de su gobierno. Le solicitó de puntual seguimiento a las direcciones que han incumplido y que les dé instrucciones precisas para encontrar solución a la problemática.

Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Foto: EL DEBATE

Luis Guillermo Benítez Torres tomó el micrófono y le dio las gracias a la regidora por su informe, y añadió: “Pero no olvide que su partido era el que estaba el gobierno”. Luego le indicó que no era el momento ni lugar para dar estos datos, de los cuales no le había informado antes.

María Teresa Núñez le respondió que sí le había entregado la información de cada una de las sesiones de Cabildo Abierto, y el alcalde de inmediato pasó al siguiente punto.

Es de señalar que en el punto tres del orden del día se especifica el informe de la regidora, el cual fue aprobado por el cabildo.

Las peticiones

La molestia del “Químico” siguió tras escuchar la primera petición de Edelmira Valdez sobre la apertura de un tramo de la avenida Las Torres, en la colonia Jaripillo, entre Juan Pablo II y Santa Rosa, quien dijo que al escuchar que hay poca respuesta, se desilusionó.

La respuesta del alcalde fue nuevamente echarle la culpa a los gobiernos pasados, “es lo que nos dejaron, y la verdad hay muchas peticiones y no hay dinero”.

La ciudadana le contestó: “Si no hay dinero, hay que gestionarlo, pongan a trabajar a los diputados, si no, ¿entonces para que venimos a pedir?”.

Benítez se relajó y le prometió que se buscará una solución.

Durante su intervención, Mariane Bernal Guerrero solicitó una barda perimetral de 40x40 en la primaria Gabriela Mistral, en la comunidad de San Francisquito

María Dolores Ríos Soto, del Fovissste Jabalíes, pidió el apoyo integral del Ayuntamiento para solucionar el problema de inundaciones que se registra en una zona de ese asentamiento durante las temporada de lluvias.

Mientras que José Antonio Mendoza García solicitó resolver el problema de drenaje en la comunidad de El Bajío. Explicó que los vecinos con sus propios recursos habían resuelto el problema, pero ya les colapsó.

José Sánchez Rivera propuso al Cabildo un proyecto de rescate de casetas de policía para convertirlas en casetas culturales, en beneficio de las comunidades con la promoción y fomento de servicios y actividades culturales. Esta iniciativa gustó al mandatario y dijo que la apoyará.

Olivia González Soriano, de la Isla de la Piedra, presentó un proyecto para la construcción de una cancha deportiva y de usos múltiples para beneficio de niños y jóvenes. Sendi Bañuelos, maestra unitaria en la comunidad de Camacho, expuso la necesidad de una obra que permita el desagüe de una laguna que se forma durante la temporada de lluvias dentro del plantel.