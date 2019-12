Mazatlán: Vecinos de San Fernando piden apoyo del municipio

Mazatlán.- Vecinos del fraccionamiento San Fernando exigen a las autoridades municipales que solucionen el problema de inundación que sufren con cada lluvia.

Tras la lluvia del jueves 28 de noviembre, los colonos pasaron más de una semana con fuga de aguas negras que salían de cuatro alcantarillas, una ubicada en la avenida Del Sol, una en calle San Simón, otra en San Marcos y una más en San Felipe.

Sin embargo, a pesar de que el escape de aguas residuales se solucionó, las calles continúan llenas de lodo y agua contaminada estancada.

Sari González es una de las vecinas afectadas por este problema. Manifiesta que con cualquier lluvia se causa ese problema, por este motivo piden a las autoridades municipales el apoyo para realizar un estudio topográfico y posteriormente encontrar una solución al problema.

Es obvio que no se realizó ningún estudio cuando se realizó el fraccionamiento, si no, no se hubieran hecho las casas que tapan el flujo de agua al arroyo, expresó.