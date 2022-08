Mazatlán arranca la campaña "Unidos Somos Maz Útiles"

Mazatlán, Sinaloa.- Luis Arnulfo Vargas Montes, director del Instituto de la Juventud destacó que hay jóvenes que buscan destacarse, pero son de escasos recursos.

"Nadie es tan pobre que no pueda dar, no tan rico que no pueda necesitar", afirmó.

Lo que solicitan son libretas, lápices y plumas, marcatextos y borradores.

En la explanada de la plazuela, frente al ayuntamiento de Mazatlán estarán recolectando los materiales, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde hasta el 26 de agosto.

En representación del alcalde, Nayla Velarde Narváez, mencionó que es importante la participación del IMJU en la sociedad.

La oficial mayor pidió la colaboración de todos los funcionarios.

Por su parte, Tonatiu Guerra dijo que buscan luchar por 27 proyectos con ISIFE, van por más reparaciones eléctricas de las escuelas.

El evento concluyó con el banderazo de arranque de la mencionada campaña, los primeros donadores entregaron libretas.