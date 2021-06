Mazatlán cerrará el año con nuevos hoteles internacionales

Sinaloa.- El nuevo acuario de Mazatlán y la apertura del primer hotel de cadena son los proyectos de inversión pública y privada con los que contará Mazatlán al finalizar el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, señaló el secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros.

Reconoció que la inversión turística ha tenido un incremento muy importante en la actual administración en Sinaloa, donde continúan trabajando en la atracción de inversiones importantes, que es la prioridad por consolidar los destinos turísticos, no solo Mazatlán, sino de todo el estado.

Destino de inversiones

Entre las inversiones que son una realidad en los últimos meses del Gobierno de Ordaz Coppel se encuentra el Parque Central, que será reconocido como el “corazón de Mazatlán”, el cual es un atractivo más que el municipio tendrá no solo para locales, sino también para turistas nacionales y extranjeros.

Precisó que el hotel Marriott International es otra de las inversiones, que será inaugurado para lo que resta del gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Será el primer resort completamente nuevo en toda la región del Caribe y el tercero en todo el mundo.

“Esas cadenas hoteleras vienen a sumar la imagen a mejorar del turismo en Sinaloa, principalmente en Mazatlán, ya que hacen promoción y mueven a sus clientes a nivel mundial.”

Dijo que en el Gobierno del Estado está muy animado por ver el interés de grupos de inversionistas internacionales, que visitan los destinos del estado, principalmente Mazatlán.

Señaló que los interesados en invertir en Sinaloa hacen los famosos “scouting”, en los que buscan oportunidades de inversión, desde hoteles, restaurantes, museos, parques, en los que el puerto ha sido elegido para ese tipo de inversiones, las cuales seguirán presentándose en los próximos años.

Cierre de gobierno

Sin dar una cifra, el funcionario estatal aseguró que el índice de inversiones turísticas en el puerto han sido mayor a las tenidas desde que inició el gobierno de Ordaz Coppel, cuya punta de lanza fue el Tianguis Turístico 2018, donde Mazatlán fue la sede del magno evento que transformó a la ciudad.

Precisamente, reconoció que a través del referido encuentro, el Municipio logro el interés de las cadenas hoteleras y las empresas de entretenimiento nacionales e internacionales por querer tener presencia en el municipio.

Resaltó a empresarios de Nuevo León, Coahuila, Durango, Nayarit y Jalisco, quienes se interesaron en invertir en Mazatlán en proyectos hoteleros, restaurantes y entretenimiento.

Las inversiones

Pérez Barros indicó que actualmente, en Sinaloa se construyen ocho hoteles de cadenas nacionales e internacionales, entre las que destacan Fiesta Americana, Fiesta Inn, City Express Plus, The One, que en total representan mil 662 llaves.

También comentó que se tienen firmados otros seis proyectos hoteleros en Sinaloa para el próximo año con cadenas hoteleras internacionales, lo cual corresponde a 795 llaves más.

