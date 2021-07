Mazatlán encabeza la incidencia de recuperados y muertes por Covid-19

Sinaloa.- La pandemia del Covid-19 en Mazatlán gana terreno y ubica a este municipio en la incidencia de nuevas muertes, pero también en recuperaciones.

Durante las últimas 24 horas, fueron 109 los pacientes diagnosticados con la enfermedad, con lo cual, suman 437 casos activos. También en el mismo lapso, Mazatlán se ubicó a la cabeza del índice de nuevas muertes, con ocho.

Con ello superó a Culiacán (siete decesos), municipio que históricamente ha tenido el mayor número de defunciones. Pero Mazatlán también se puso a la cabeza del mayor número de pacientes recuperados.

Fueron 114 los enfermos dados de alta de las instituciones de Mazatlán al superar las etapas más críticas de la enfermedad.

La pandemia de Covid-19 ha repuntado en todos los municipios del sur de Sinaloa.

Hasta ayer, Mazatlán se mantenía con 437 casos; seguido de Rosario, que hasta anoche reportaba 155, según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Elota tenía 139 casos activos; Escuinapa, 119; San Ignacio, 41, y Concordia solo tres. Hay casos sospechosos en todos los municipios de la entidad. Se recomienda mantener la sana distancia y usar cubrebocas.

