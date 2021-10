Mazatlán espera las vacunas Covid-19 de Jhonson & Jhonson donadas por USA

Sinaloa.- El municipio de Mazatlán está a la espera de que el gobierno de Estados Unidos de la orden a Jhonson & Jhonson para que manden las vacunas donadas a la ciudad.

“La próxima semana vamos a refrendar el hermanamiento con Mission Texas, ahí ya no está en nuestras manos (La adquisición de vacunas), ni en las del Gobierno de México”, expresó el Químico Benítez.

Sin fecha

Luis Guillermo Benítez Torres, comentó que todavía no tienen fecha para la entrega.

El Químico buscará hablar con el embajador mexicano en Texas para que los ayude a dialogar con el gobierno americano, ahora que acuda a la ciudad texana.

El presidente aseveró que ve factible el proceso, incluso, ya está autorizado, solo faltan trámites.

“Ya solo faltan unos trámites, pero con una ayudadita de los amigos se puede”, expresó el Químico Benítez.

El procedimiento

Desde el pasado 14 de septiembre, la comuna desconoce la entrega de las vacunas Jhonson & Jhonson.

El Químico explicó que no conocían el procedimiento de la adquisición de las vacunas, por ser una situación inédita ante el covid-19.

“Nosotros creíamos que el convenio era entre Jhonson & Jhonson y el gobierno de Mission Texas, pero el alcalde me dijo que no es así, el dueño de las vacunas es el Gobierno de Estados Unidos, es como nosotros, nosotros no ponemos vacunas, las pone el Gobierno de México”, expresó Luis Guillermo Benítez Torres.

El Gobierno de Estados Unidos dona a Mission, el gobierno de Mission Texas dona al gobierno de Sinaloa, y el gobierno de Sinaloa las reparte a Mazatlán. Según Luis Guillermo Benítez Torres, este sería el último requisito para adquirir las dosis.

En el pasado mes de agosto, el alcalde solicitó la donación de 500 mil dosis al gobierno de Mission Texas, con el fin de inmunizar a los rezagados y personas de otras partes, externas a Mazatlán.