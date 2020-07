Mazatlán no sale del semáforo rojo por casos activos de Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- En los últimos cuatro días, en el municipio se han registran 71 nuevos contagios de Covid-19.

El reporte diario de la Secretaría de Salud mantiene a Mazatlán en segundo lugar con los pacientes activos.

Mientras que en defunciones sigue entre el tercero y cuarto. Hasta ayer eran 256 muertos por esta pandemia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Son persona de todos las edades, pero predominan los adultos mayores y con algunas patologías crónicas degenerativas, entre ellas, diabetes, hipertensión y males del corazón.

La autoridad de Salud tiene registrados 250 sospechosos de virus. Estas cifras en el municipio mantienen a Mazatlán en semáforo rojo.

Afuera del módulo les toman la presión, la temperatura. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Recorrido

Durante el recorrido diario por los hospitales, personas de todas las edades acuden solicitar atención al área triage Covid. La mayoría con uno o más síntomas que sospeche que están contagiadas del virus.

Lorena Valdez es derechohabiente del Seguro Social y resaltó que acudió a la Unidad de Medicina Familiar en Prados, pero la mandaron al hospital general de zona, por la Ejército Mexicano.

Llegó antes de las 10:00 horas, pero había más de 50 usuarios antes que ella. Luego de dos horas decidió irse y buscar atención médica en otro lado ya que tiene tos, dolor del cuerpo, cabeza y algo de fiebre.

Le impidieron el ingreso a su trabajo y la mandaron a consulta. Pero, ante lo saturado del consultorio, no aguantó la larga espera en la calle y con el temor de contagiarse de Covid.

Al exterior del consultorio se encontraba Javier Martínez, que acompaño a su mamá, María Luisa, que tiene tos y dolor de cabeza. La llevo a un consultorio particular pero no la quisieron atender, y en el IMSS, por el lado de urgencias no consultan.

El servicio es solo por el módulo y tienen que esperar a que les toque ingresar. Están expuestos en la calle, bajo la sombra de una carpa, que resulta insuficiente debido a la demanda.

Internados

Todos los días hay ingresos a los nosocomios públicos, el Issste, municipal, IMSS y hospital general. En estas dos últimas instituciones son en las que más se concretan los ingresos de pacientes contagiados de coronavirus.

El 36 por ciento de los pacientes activos están internados. De esta cifra, 11.2 por ciento de los pacientes están graves.

Los familiares de los enfermos pernoctan al exterior del nosocomio a la espera de noticias de cómo evoluciona el padre, la madre, el hijo, el hermano o el esposo.

Miedo

La mayoría de los familiares de pacientes están temerosos pues aseguran que los enfermos ingresan al nosocomio y la mayoría ya no sale, apuntó Juan Carlos Ramos, quien tiene a su esposa internada.

Explicó que tiene 10 días internada y hasta el último informe su salud va mejorando, y de seguir así, podrían darla de alta.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Mazatlán, Noticias Sinaloa

Pero su suegra no tuvo la misma suerte, pues ingresó, estuvo cuatro días y murió de Covid-19, pero nunca le hicieron la prueba, sin embargo, el acta dice que perdió la batalla contra el virus.

Los familiares de los pacientes internados dicen que ya no les toman la muestra pero la causa de fallecimiento sigue siendo por el Covid-19.