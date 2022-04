Mazatlán ofrecerá actividades seguras y de calidad al turismo

Mazatlán, Sinaloa. - Para ofrecer servicios turísticos de calidad al turismo que visite el puerto de Mazatlán en este periodo vacacional de Semana Santa y Semana de la Moto, el personal del Gobierno Municipal realizó un recorrido de supervisión a prestados de servicios turísticos para verificar las condiciones en que se encuentran los equipos, como kayak, lanchas, paracaídas y bananas acuáticas.

El Jefe de Comunicación Interna y Protocolos de Presidencia, Cristian Castillo López, en compañía del personal de Oficialía Mayor, Subdirección de Comercio, Protección Civil, Capta, Capitanía de Puerto y Secretaría de Marina, inspeccionaron que los servicios turísticos que son ofrecidos a visitantes y población local, cuenten con las medidas de seguridad, permisos y seguros de riesgos.

“Por parte de Capitanía de Puerto se revisan que tengan las Licencias Marítimas, así como los seguros de vida que cuentan las embarcaciones, porque con esto se protege a los pasajeros y equipos”, precisó.

Castillo López, añadió que en este primer recorrido de supervisión verificaron las condiciones de los equipos y durante Semana Santa realizarán supervisiones sorpresa en zonas estrategias de la playa.

Los prestadores que no cumplan con las medidas de prevención y permisos que extiende Capitanía de Puerto, no podrán ofrecer servicios turísticos, como sucedió hoy, que fueron suspendidos 3 prestadores de servicios porque sus paracaídas no cumplían con las medidas de seguridad y fueron retirados.