Mazatlán recupera un 15 por ciento de asientos de Canadá y Estados Unidos para la próxima temporada

Añadió que acaban de poner un vuelo a Los Cabos y Cancún y realmente Mazatlán no se conoce en Europa, a corto plazo no se observa conectividad, realizarlo es muy costoso y tardado.

Ante la posibilidad de que Mazatlán tenga conexión con España como lo planteado el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres e incluso la Secretaría de Turismo, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, resaltó que no va pasar, Mazatlán no está en el radar de los europeos.

