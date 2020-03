Mazatlecas apoyan el Paro Nacional de Mujeres

Mazatlán.- En sondeo realizado por EL DEBATE, profesionistas, amas de casa, estudiantes y hasta niñas dieron su punto de vista sobre el tema de “Un día sin mujeres”.

Rosa Isela Tovar Rivas, vendedora en un puesto semifijo del centro, explicó que ella está de acuerdo con que se realice el paro, sin embargo, aunque no podrá sumarse no asistiendo al trabajo, se llevará una prenda morada, en representación de su apoyo.

“Voy a trabajar porque un día antes (domingo) es cumpleaños de mi mamá y pedí ese día para estar con ella y comprar su regalo, por lo que ya no podría faltar el lunes también, pero me voy a poner una blusa morada.”

Bancos

Una trabajadora de Bancomer señaló que se sumará al paro nacional, al igual que todas sus compañeras del banco, por lo que este lunes los usuarios deberán tomar sus precauciones.

Foto: Ignacio Morales/EL DEBATE

Dijo que les enviaron circulares donde les informaron que quienes opten por no asistir el lunes 9 de marzo no serán sancionadas, por lo que la mayoría no acudirá.

Además todos las sucursales de esa cadena, al mediodía invitarán a sus empleados y clientes a que se pongan de pie y se tomen un minuto de silencio como muestra de apoyo a las mujeres.

Estudiantes

Laura Rodríguez, estudiante de la Escuela Normal Experimental del Fuerte, extensión Mazatlán (ENEF), aseguró que en ese plantel, las docentes y las estudiantes no asistirán a clases el lunes como muestra de su apoyo.

Yo no saldré de mi casa ese día y no usaré mis redes sociales tampoco, para que tenga sentido la falta en la escuela.

Valeria Espinoza, una niña de 10 años, dijo que no asistirá a la escuela, su mamá tampoco acudirá al trabajo y con pleno conocimiento del motivo, dijo que es necesario que todas las mujeres participen y no salgan de sus hogares ese día.