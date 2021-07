Mazatlecos avalan que se pida el carnet de vacunación Covid-19

Sinaloa.- Ciudadanos avalan decisión de las autoridades al solicitar el certificado de vacunación en Mazatlán. Aseguran que se sentirán más tranquilos, pues la dosis te protege de no enfermarte con gravedad contra el Covid-19.

Los mazatlecos esperan a que las autoridades sean estrictos y en verdad se aplique ese requisito.

Aunque es indispensable acudir a un establecimiento, sobre todo a los mercados y tiendas departamentales esperan que los jóvenes no bajen la guardia y eviten ir a lugares concurridos como bares y centros nocturnos.

Confían en que la contingencia disminuya o por lo menos no sea tan grave, pues muchas personas han perdido la batalla y no llegaron a vacunarse.

El requisito

A partir del próximo 2 de agosto, el gobierno municipal exigirá el comprobante de vacunación a toda persona que vaya a entrar a algún comercio, centro de diversión, restaurante, bar o antro. Mañana termina la vacunación a los jóvenes.

“ Yo creo que es buena idea”: Gael Roberto Carrizo, Joven

Creo que es buena idea que tomaron las autoridades del municipio. No es algo del otro mundo. Yo, por ejemplo, he pensado en tomarle una foto a mi cartilla y mostrarla, o sacarlo en una pequeña foto y la puedo traer en mi cartera, así como cargamos la credencial, la verdad no está difícil.

Está muy bien esta estrategia porque así vamos a estar más seguros. Esperemos que sí sea un hecho y que ya sea un requisito. El hecho de estar vacunados y demostrarlo demuestra una empatía.

Dicen que cuando uno está vacunado de alguna manera estamos más protegidos porque según los médicos ya no nos vamos a enfermar tan grave.

Por eso me da gusto que pidan ese documento, es importante que todos estemos seguros, y aunque no lo hubieran pedido, debemos de tenerlo.

Yo me vacuné desde el primer día. Ya quería vacunarme y apenas esta semana inició la vacunación para nosotros los jóvenes.

Yo no sentí nada, ni me dolió. Muchos se estaban quejando. Tampoco tuve reacciones.

Hasta ahorita no he salido contagiado.

“Estoy de acuerdo con esa medida” : Josefina Soto, Ciudadana

Estoy de acuerdo con esa medida porque evita uno el riesgo de contagiarse de Covid-19.

Ya tenemos más de un año cuidándonos, y por así decirlo, escapando del bicho, pero también tenemos que trabajar.

Por eso me gusta la idea de que sea un requisito mostrar el certificado de vacunación para entrar a cualquier negocio, porque todos los trabajadores no salen a la calle porque quieren, salen porque tienen que llevar el sustento a sus familias.

Si hay personas que están inconformes con esto, los invito a que piensen en el personal, ellos estarán más tranquilos si saben que la gente está vacunada.

Si no nos vacunamos y nos pega Covid podemos azotar, en cambio, si ya nos vacunaron, la enfermedad no nos va a pegar tan fuerte porque ya estamos un poco protegidos, algo es algo.

Gracias a Dios no me ha pegado el Covid y no quiero que me dé, pero ya me siento más tranquila. Pienso que es una estrategia para que la gente que no se ha vacunado lo haga.

De alguna forma nosotros nos vamos a sentir más seguros. Yo ya me vacuné, tengo las dos dosis.

“Nos estábamos exponiendo mucho”: Zoyla Sevilla Tirado, Locataria del mercado Pino Suárez

Estoy de acuerdo en que se pida el carnet para estar más protegidos nosotros y saber que toda la gente está vacunada, (porque) así nos estamos exponiendo mucho.

Es bueno que apliquen todas las medias sanitarias para que estemos mejor. Yo ya me vacuné y no sentí nada, no tuve reacciones. Lo que ocupamos es que las autoridades nos digan a fondo cuáles son los beneficios que tiene la vacuna.

Nos acaban de poner la vacuna, pero no sabemos qué tan eficiente sea y si nos llegamos a enfermar qué tan grave sería nuestra enfermedad. Pienso que sería muy bueno que el Gobierno y el Sector Salud nos dijeran y estoy segura que más gente se llegaría a vacunar con todas esas informaciones.

Gracias a Dios nadie de mi familia hemos salido contagiados, pero gente conocida sí y ha fallecido mucha gente también. Está muy difícil la situación.

En lo personal tengo más preocupación que el año pasado, está más preocupante en esta tercera ola porque no hay hospitales, no hay oxígeno, no tenemos nada. Las autoridades tienen que hacer algo para frenar tantas muertes. Es muy preocupante todo lo que está pasando.

