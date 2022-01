Mazatlecos temen que sigan al alza los contagios de Covid-19

“Pero esto parece que las autoridades no lo quieren ver y siguen pensando en el fiesta como el carnaval. Es cierto que se vive del turismo, no obstante, la salud debe ser primero”, refirió.

Ahí les dieron jarabe para la tos y otros fármacos que ayudaron en la recuperación, explicó Luisa. Añadió que en la colonia Salvador Allende, en casi todos las viviendas por su domicilio se han enfermado de una a tres personas y muchas no van a consulta, son casos de Covid-19 que no se registran.

Acudieron al Seguro Social y luego de varias horas les dieron una caja de paracetamol y un cubrebocas. Esto no sirvió. Fue necesario acudir a consulta particular.

