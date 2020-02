Mazatlecos ya “apartan” a tres días del desfile

Con tres días de anticipación mazatlecos esperan para el desfile que se realizará el domingo sobre la avenida del mar, el cual iniciará desde el Valentino’s y terminará en el parque de las Ciudades Hermanas.

Ingrid Elizabeth Ortega, con sillas, cobertor y una mesa, mencionó que desde las 8 de la mañana de ayer estaba esperando en el sitio.

Dijo que esto lo realiza porque para el día de hoy ya no encontrará ningún lugar. “Uy de toda la vida, tengo 50 años y desde chiquita me traían aquí a ver el Carnaval, ya tengo 45 años esperando”, dijo Ingrid. Explicó que no le parece peligroso esperar porque hay mucha gente en la avenida.

Un total de 6 familiares son los que se encargaran de tomar varias guardias, para tener la mejor vista al momento de que surja el desfile.

Mencionó que lo que más le gusta del carnaval es mirar cuando pasa la reina en su carro alegórico. Su hija, quien tiene el mismo nombre de ella, la acompañó en el lugar, mientras esperan la llegada de más familiares.“Pues sí es quizás peligroso, pero todo tiene un sacrificio”, dijo Ingrid. “Pues cada año es lo mismo, apartando desde el día jueves, viernes, sábado y hasta el domingo”. Apartaron el lugar para 20 familiares, con los que esperan disfrutar del carnaval.