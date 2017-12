"Me golpearon la cabeza, volteé y vi que fue con machete"

Mazatlán, Sinaloa.- Postrado en una cama, el taxista Jesús Ernesto vive una tragedia a causa de un asalto que le dejó serias heridas en su brazo derecho y la cabeza.

Verse en ese estado lo tiene desesperado, pues no puede trabajar para sostener a su esposa Viridiana y sus dos hijos.

“Eran dos chavalos, me comenzaron a golpear en la cabeza, no supe con qué pero yo sentía muy feo, después me dieron otros dos golpes en mi brazo, sentía que me escurría como agua caliente, volteé hacia ellos y vi que fue con un machete. Gracias a Dios me ayudó un compañero porque llegué como pude a un sitio de taxis, ahí perdí el conocimiento”, relató el hombre del volante.

“Él llegó hasta mi casa para ayudarme”. FOTO: Cortesía

El Sindicato de Ecotaxis Verdes lo apoyó con la operación en su brazo derecho. Tuvieron que ponerle clavos y estará incapacitado por seis meses.

“Es una situación muy desesperante porque no tengo manera de trabajar en el taxi, tengo que mantener a mi familia, a mi esposa y mis dos hijos. No puedo moverme casi, me duele mucho el brazo, ahorita estaba casi llorando, no por el dolor, lo puedo soportar, sino por ver que me tienen que ayudar para salir adelante con mi familia”, dijo.

Ahora él y su familia recibirán una ayuda económica mensual del bolsillo del presidente municipal para poder cubrir sus necesidades básicas, además de despensas alimenticias, becas de estudio para los hijos y protección policiaca ante el temor que sienten por la situación.

“Mi esposa me dijo que iba a buscar al alcalde, que él nos iba a ayudar, yo sí sabía que nos apoyaría porque él siempre ayuda a la gente. Él llegó hasta mi casa para verme y me dará apoyo económico, despensas y becas para mis hijos, me mandó a un médico, además de que me aseguró que tendremos protección por parte de la policía porque todavía estamos con el miedo de que nos pase algo”, expresó con lágrimas en sus ojos Jesús Ernesto.