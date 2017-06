“Me metí a bañar y es cuando escuche el estruendo"

Rosario, Sinaloa.- Parte del techo de una casa de tejas en la zona centro de la ciudad de El Rosario, se vino abajo hoy por la mañana.

La construcción data según vecinos del lugar a finales del siglo XIX y actualmente es rentada como local para venta de diversos artículos.

Se presume que la causa del derrumbe fue ocasionado por la intensa lluvia que se registró la madrugada de hoy.

La persona que habita el lugar narró que el hecho se suscitó a las 07:00 horas cuando se encontraba bañando.

"Yo primero me asome y me fije a ver si no se me había mojado la mercancía y ya que vi que no, me metí a dar un baño y es cuando escuche el estruendo", dijo la afectada.

Afortunadamente el hecho se dio cuando el negocio aún no estaba en servicio.

Los daños que ocasionó el derrumbe fueron leves. Solo daño la parte en donde se encontraban los artículos de venta.