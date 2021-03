Médicos internistas de pregrado y residentes exigen vacuna Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Los médicos internistas de pregrado y residentes del Hospital General de Mazatlán exigen vacuna covid-19.

Los trabajadores de salud se manifestaron a la entrada al hospital. El médico Jorge Martin Rodríguez, resaltó que son 95 galenos internos de pregrado y 50 residentes que todos los días están expuestos a contagiarse del virus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Están en una lista pero, no les dan fecha y les preocupa ya que varios compañeros se han infectado del virus.

Leer más: Más de 50 familias viven en zozobra por amenazas de desalojo en Mazatlán

"Yo también importo ', "soy MIP y no me han vacunado", " no somos inmunes" , son las algunas de las consignas plasmadas en cartulina.

Leer más: Padres de familia quieren que sus hijos en las aulas en Mazatlán

A la protesta pacifica se sumó el médico Raúl de la Luz de la Clínica del Issste y destacó que ahí tampoco los han inmunizado son 40 médicos internos de pregrado y 7 residentes.

Se busca una entrevista con el director Héctor Carreón Tizcareño, pero se informó que aún no llega. La manifestación se mantendrá una hora.