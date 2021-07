Mejora el abasto de agua potable en pueblos de Mazatlán

Sinaloa.- Mejora el abasto de agua potable en la zona rural de Mazatlán. En las comunidades de El Habal y Puertas de Canoas comentaron que es un respiro el tener agua directamente de la llave.

El servicio

En los mencionados pueblos, el vital líquido llega casi las 24 horas del día. Sin embargo, hay madres de familia que son prevenidas y llenan todos sus tinacos, tambos y pilas por si algún día el servicio falla.

En los poblados que tienen agua ya no es necesario que se envíen las pipas. María del Carmen Pérez dijo que se encuentran tranquilas al saber que por fin no batallan con el agua.

“Gracias a Dios que ya tenemos agua. Meses atrás nos sentíamos desesperadas porque el agua no llegaba. Venía la pipa a surtirnos pero a veces no alcanzábamos, ahora ya no batallamos y eso es lo importante. Esperemos que ya no nos falle”, expresó María del Carmen Pérez.

El pasado mes de abril, las personas tenían que esperar la pipa que llegaba solo dos veces por semana. Aunque ahora cuentan con el abasto del vital líquido, aseguran que ya aprendieron a ahorrar.

Afirmaron que evitan tirar la menor cantidad de agua posible, pues ya saben lo que es padecer una sequía extrema.

Esperan buen temporal

Las familias de la zona rural confían en que este año se tenga por fin un buen temporal de lluvias.

Pérez explicó que la sequía se debía a la falta de lluvias, pues desde hace dos años que no se tienen buenas precipitaciones.

Según los pobladores, sí se tienen buenas lluvias. Los pozos artesanales y los tiros pueden almacenar el vital líquido para los tiempos de sequía.

Otra de la esperanza que tienen los habitantes es que puedan tener beneficios del acueducto de la presa Picachos.

Desde el pasado mes de mayo, el gerente general de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, anunció que la planta potabilizadora Miravalles otorgará agua a siete comunidades rurales que padecen sequía extrema.

Las comunidades beneficiadas son El Chilillo, El Habal, Puertas de Canoas, Los Limones, El Armadi-llo, Palmillas y El Salto.

