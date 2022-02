Melissa Tarabay, con 5 años de activismo feminista en Mazatlán

Sinaloa.- Ante la prioridad que la sociedad le daba a los hombres, Melissa Tarabay Ayala decidió formarse como activista feminista desde hace 5 años en el colectivo Perlas del Pacífico, en Mazatlán, con el fin de concientizar para que hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades.

Además de buscar una mayor seguridad para las mujeres, ahora lo ve como una responsabilidad el poder ayudar a las demás si lo necesitan. “Desde niña fui muy ruidosa, pero con esto quiero decir que si algo no me parece lo voy a decir”, expresó Melissa Tarabay.

Sus inicios

De manera oficial, Melissa comenzó con su activismo de lleno en 2020, cuando terminó la carrera de literatura latinoamericana en la Ciudad de México. Sus trabajos de titulación eran sobre estudios de género.

Incluso hasta en la universidad se dio cuenta que el aborto es positivo, pues cada quien tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.

“Yo decía ay el aborto, en la universidad me tocó la primera experiencia con alguien que abortara, ahí me di cuenta que no era malo”, mencionó Melissa Tarabay.

Para la activista su función ha sido importante, pues no solo ha luchado por amigas, también por caras desconocidas, pero las une una sola empatía, el hecho de ser mujeres y que hayan sido violentadas.

Aunque no pueden resolver los problemas de todas porque hay cuestiones que se salen de sus manos, buscan tener más apoyo.

En el colectivo donde participa Tarabay, buscan abogadas feministas, porque les llegan muchos casos de chicas que son abusadas, golpeadas y difamadas. Por ello, solicitan el apoyo de licenciadas en derecho para que las asesoren.

En esos 5 años de trayectoria como parte fundamental de su colectivo, ha observado un crecimiento, donde más jóvenes levantan la voz.

Melissa se va por temporadas a México para trabajar y cuando regresa observa más féminas dentro de las organizaciones y activas en las marchas.

Aunque la pandemia no ha permitido organizar eventos masivos, lo realizan en redes sociales.

Anécdota inolvidable

Una de las anécdotas inolvidables de Melissa, fue en una de sus fiestas de chicas que organizaban en Mazatlán para recolectar dinero para quien lo necesitara. En dicha fiesta había desde raperas, actrices, mujeres activistas.

“En esa fiesta llegó la mujer y me dio un abrazo, me dijo: ‘no te acuerdas de mí porque nunca me conociste’, es una chica que necesitaba tener un aborto porque ya no era de pastilla, la mandamos hasta la Ciudad de México porque tenía un problema físico, se me partía el corazón en ese entonces”, dijo emocionada la feminista.

El Dato

Les duele

A las feministas de Mazatlán, les duele enterarse cuando una niña aparece asesinada, abusada, cuando no ven seguridad en la ciudad. Esperan que mejore el sistema de seguridad para las mujeres y no se sientan vulnerables cuando salen a la calle.