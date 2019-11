Mercado de Villa Unión, Sinaloa carece de mantenimiento

Mazatlán.- Comerciantes del mercado Cuauhtémoc de Villa Unión operan en precarias condiciones debido a la falta de mantenimiento que, dicen, hay por parte del Gobierno municipal.

En un recorrido que realizó EL DEBATE, se constató la falta de mantenimiento en las instalaciones.

Los techos están deteriorados, además de tener fallas en el drenaje y deficiencias en el servicio de aseo en el recinto.

“Nos faltan barrenderos, el drenaje no sirve, pagamos caro los pisos, del agua nos quitan 250 pesos y sale muy poquita, y lo peor es que no hay ventas. Me da coraje ver otros mercados bien limpios y el de nosotros nomás no. Tengo más de diez años aquí y no veo que el gobierno condicione nada, los techos nos van a caer encima”, expresó una locataria que pidió que no se diera a conocer su nombre por miedo a represalias.

Informa el inspector

El inspector del mercado, Ismael Peinado Arámburo, sostiene que el Ayuntamiento de Mazatlán los tiene olvidados.

“Hay detalles que ameritan atención porque estamos un poco olvidados. Hemos estado batallando con el servicio de barrenderos, deben de ser cinco y solo hay uno. Faltan muchas cosas, quisiéramos que pongan un poquito de atención al mercado. Sí está alumbrado pero faltan algunas lámparas, quisiéramos que a Villa Unión le pusieran más atención, nos diera gusto que se acordaran de nosotros”, comentó el inspector.

Historia

Desde hace más de 20 años opera el mercado de Villa Unión, con más de 30 locatarios que sostienen a sus familias gracias a sus negocios. Existen negocios de frutería, rosticerías, carnicerías, abarrotes, huaracherías, loncherías, pescaderías, panaderías, taquerías, mercerías, ferreterías y tiendas de ropa.

Solicitan resolver la falta de mantenimiento a los techos, drenajes y falta de barrenderos que padece el mercado; sostienen que si se da el mantenimiento adecuado, las cosas van a mejorar favorablemente para ellos y los habitantes de la sindicatura de Villa Unión.

Los vendedores aseguran que pagar las cuotas debe ser el impulso de las autoridades para dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones.