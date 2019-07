Mi hijo era inocente: Padre de menor asesinado en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Después de una misa para pedir por el eterno descanso de Manuel Alejandro, el menor ejecutado el pasado sábado por la madruga en la invasión San Francisco, el padre del adolescente, René, habló sobre la injusticia que le están haciendo vivir a él y su familia la delincuencia.

Asegura que su hijo era un inocente que no merecía que acabaran con su vida de esa forma, ya que aseguró tener la certeza que el ataque era hacia su persona.

Desconoce el ataque

René comentó que el homicidio de su hijo ocurrió de manera fortuita ya que no tiene ningún vinculo o relación con la delincuencia. Mencionó que no tiene problemas con nadie y que lo único que pide para su hijo es justicia.

Narró que le cuesta trabajo creer que los delincuentes hayan tenido algo en contra del menor, abundando en que eso se puede tratar de una confusión, siendo posible que el actor intelectual sea alguien que le pueda tener envidia de algo.

Ofician misa para pedir por el descanso de Manuel.

Foto: Alfredo Juárez

“Es muy difícil sospechar de alguien, no tengo la certeza, ahorita no tengo cabeza para atender a mis clientes, sospecho de las personas que me han hecho mala cara. Por eso primero quiero estar en paz con mi familia, ordenar mis ideas, aún me cuesta trabajo creer que esto esté pasando. Estoy consiente que este ataque no era para él, sino para mí, ¿por qué? No sé, si ni dinero tengo, siempre he trabajado bien, me he definido como el abogado de los casos perdidos ya que siempre he ganado los más difíciles, todo por tal de ayudar a la gente. A mi oficina siempre se acercan personas que están agradecidas conmigo, no entiendo el por qué pasó esto”, comentó René.

El apoyo

El miembro activo del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), René, dijo estar muy agradecido con las autoridades por el trabajo que han estado realizando en cuanto a la investigación del homicidio de su hijo.

De lo poco que se ha enterado, cree y confía que están haciendo todo lo posible para que este homicidio se aclarezca y dar con el responsable.

Por otro lado, también dijo que durante estos días han recibido el apoyo tanto de la Policía Municipal como estatal, brindándoles seguridad y protección, pues teme por su vida; cree que ese ataque era para él y no para su hijo.

Pidió a las autoridades que resuelvan este asunto lo antes posible, ya que el no quiere vivir con seguridad policial toda su vida. En el evento, un agente policiaco que se encontraba cerca de la iglesia lo custodiaba.

El recuerdo

Entre lágrimas y palabras entrecortadas, el padre de Manuel Alejandro recordó a su hijo como un excelente joven, deportista, además de describirlo como un hijo ejemplar.

Fue en el momento en el que René mencionó que Manuel quería seguir sus pasos, porque también quería ser abogado que rompió en llanto, recordando también que su hijo ya se había ganado una beca para entrar a estudiar leyes a la universidad, ya que era destacado en el futbol americano.

Por último describió a su hijo como noble y que estaba rodeado de muy buenos amigos que los han apoyado a él y su familia en todo los que les ha sido posible.