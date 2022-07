“Mi satisfacción es haber salvado una vida”: José Manuel Cruz, 29 años como bombero de Mazatlán

Sinaloa.- Para José Manuel Cruz Lizárraga, conocido como el Cuate, el haber salvado la vida a un joven es una de las experiencias que ha adquirido a través de sus 29 años que tiene de servicio en el Honorable Cuerpo de Bomberos de Mazatlán; esa ha sido una de las mejores satisfacciones que ha tenido como elemento de dicha corporación.

Miedo a perder la vida

En estos años de servicio, al Cuate Cruz le ha tocado muy cerca lo que se siente estar a punto de perder la vida. En esa ocasión, al acudir a un servicio, él iba como operador de una máquina extintora e ingresó a un siniestro donde se encontraba en riesgo un compañero y se colocó únicamente el casco y el chaquetón. Logró sacar a quien se encontraba en peligro y se puso a tratar de controlar el incendio, pero el vapor lo encerró y la visibilidad era casi nula, ahí se empezó a acordar de su esposa y su hija y sintió que estaba en riesgo su vida.

“Ingresé con casco y chaquetón, ya que yo era el operador. Cuando entro y sacó al muchacho, yo empiezo a apagar, pero el vapor me encierra. Ya de ahí ya no veía y me estaba entrando lo caliente del vapor, que era bastante, y pues lo único que estaba pasando es que me acordé de mi esposa y mi hija y pues me calmé. Cuando me agacho, había mucha agua que estaba ya caliente y alcanzo a ver la luz de la entrada de la puerta y salí. Eso me paró por un tiempo, tuve que ir a terapias sobre esa situación”.

José Manuel recuerda que después de haber vivido esa experiencia, cuando acudía a los llamados de emergencia ya no se metía con seguridad, que ingresaba y salía, pero salió adelante y ha seguido echándole ganas.

El Cuate se siente orgulloso de todo el trabajo que ha realizado a largo de sus 29 años de servicio, ya que mencionó que los elementos de Bomberos trabajan en muchas áreas, tanto en el rescate de animales, con abejas, incendios de todo tipo, fugas de gas, entre otros, y que todos los llamados son diferentes.

La evolución

Durante estos años que ha pertenecido a este cuerpo de emergencia, a José Manuel le ha tocado ver la evolución que ha habido en Bomberos Mazatlán. Mencionó que actualmente están en prácticas constantes; en la cuestión de equipos, informó que antes eran demasiado pesados, que llegaban a lastimar la cintura y la espalda, y hoy en día son superligeros y se encuentran trabajando muy bien con ellos con el actual equipo de respiración, así como con las unidades, ya que anteriormente iban colgados atrás de las mismas y ahora se cuenta con vehículos de doble cabina para mayor seguridad, tanto para el operador como para el mando y el personal.

El Cuate Cruz tuvo el honor de haber trabajado al lado de grandes elementos dentro de esta noble institución, los cuales le impartieron experiencia y conocimiento, siendo ellos el comandante Rafael Berumen, Toño Enríquez, Guadalupe Ballardo, comandante Zepeda, el teniente José Nogueda, Salvador Moisés, Héctor Zárate, Armando Valdez, Pedro Valdez, entre otros, lo que considera una gran experiencia el haber convivido con ellos.

Asimismo, el imparte sus conocimientos a las nuevas generaciones cuando acuden a los servicios y les explica cómo se ataca un incendio y les da recomendaciones en lo que hicieron bien y lo que hicieron mal para mejorar entre ellos mismos.

Sentir la adrenalina

Para José Manuel Cruz Lizárraga, lo que más le ha causado adrenalina es ingresar a un incendio en un barco, es lo que considera “una chulada” sentir el vapor en el cuarto de máquinas de una embarcación.

“Me da más adrenalina de sentir lo caliente, el estar atacando un incendio en un barco es una ‘chulada’. Me quedó ‘aff’, qué bien se siente sentir lo caliente, sentir el vapor dentro de lo que es el cuarto de máquinas, es muy bonito. En las casas habitaciones sí se siente caliente, pero no es lo mismo, ya que en un barco se siente más caliente por el metal”, comentó el Cuate Cruz.

El primer combate que le tocó en este tipo de embarcaciones, comenta José Manuel, fue en una ocasión que se recibió el llamado de que un barco atunero que se encontraba atracado en el muelle de la Puntilla. El incendio se originó en el cuarto de máquinas. Al ir ingresando, no se veía nada debido al humo, y entre más ingresaban, se sentía lo caliente debido a que el piso era de puro metal, y las botas se les iban resbalando, “y nos agachamos y ahí me tocó quemarme la mano por lo caliente que estaba el piso, debido a que no contaba con el equipo adecuado, ya que se me había extraviado un guante”, finalizó José Manuel Cruz Lizárraga.

Perfil

José Manuel Cruz Lizárraga, bombero

Edad: 48 años.

Fecha de nacimiento: 26 de enero de 1974.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Grado: Teniente #298.

Servicios: Se enfrentan a incendios, rescate de animales, llamados de abejas, choques, derrames de líquidos, etc.